新疆新增无症状感染者26例 均在喀什地区疏附县

中新网10月27日电 据新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室官方微博消息，新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报，10月26日0时至24时，新疆维吾尔自治区(含新疆生产建设兵团)无新增新冠肺炎确诊病例，新增无症状感染者26例，均在喀什地区疏附县，全部为之前无症状感染者的密切接触者。

截至10月26日24时，新疆(含兵团)现有确诊病例0例，无症状感染者164例，均在喀什地区疏附县。