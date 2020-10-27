喀什市严格执行疫情防控政策 生活物资货源充足价格稳定

中新网乌鲁木齐10月26日电 (王小军 后彦红)“我今天来库克兰市场买蔬菜，这里什么菜都有，价格也很稳定。”正在装货的蔬菜商贩阿加哄·塔力甫说。

10月26日，在喀什市库克兰农产品批发市场，米面油、牛羊肉、蔬菜瓜果等生活必需品货源充足，价格稳定，满载货物的大货车一辆接着一辆进入市场，前来进货的超市、饭店老板和小商贩也络绎不绝。

该市场管理人员严格执行疫情防控政策，保证市场稳定运行，安全生产，对所有进出市场的人员进行体温检测，并扫描健康二维码作登记，确保不漏一人，对进出的货车全面消毒，对市场所有区域每天全覆盖做消杀工作，安排专人不定时检查并及时提醒市场内所有人员戴好口罩，做好个人防护。

“为保障市民生活需求，我们严格按照相关部门要求，坚持疫情防控与生产经营‘两手抓、两不误’，调动商户调货积极性，采取电话、微信等沟通方式多渠道联系货源，全力保障米面油、牛羊肉、蔬菜等重要物资的供给，从目前市场供应来看，我们市场完全能满足全市人民的生活需求。”该市场总经理木合太尔·卡德尔说。

喀什市东湖社区居民多，生活物资需求量大，社区内的菜市场正常营业。该社区严格执行疫情防控各项工作，为避免人员聚集、扎堆，保障居民日常生活物资的供应，社区居民每户一人，分批、分时段进入市场购物。

东湖社区居民周长阁说：“为了避免大家聚集，社区干部会引导大家分批进入到市场内购物，蔬菜价格和以前一样，而且商贩对蔬菜价格都做了公示，蔬菜品种也挺多的。还对部分菜品进行抽样检查，确保安全供应。”

目前喀什市米面油菜肉等生活必需品市场供应充足，全市正在全力加大供应力度，确保全市人民生活物资需求，希望广大市民合理采购生活物资，共同维护良好市场环境。(完)