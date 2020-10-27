上海：加强对疫情中高风险地区来沪返沪人员健康管理

中新网10月27日电 据“上海发布”微信公众号消息，根据疫情防控有关要求，上海市进一步加强对国内疫情中高风险地区来沪返沪人员健康管理。

具体措施如下：

所有来自或途经国内疫情中高风险地区的来沪返沪人员，应在抵沪后尽快且不得超过12小时向所在居村委和单位(或所住宾馆)报告。

对所有来自或途经国内疫情高风险地区的来沪返沪人员，一律实施14天集中隔离健康观察，实行2次新冠病毒核酸检测。

对所有来自或途经国内疫情中风险地区的来沪返沪人员，一律实施14天严格的社区健康管理，实行2次新冠病毒核酸检测。

上述措施自10月26日零时起执行。同时，提醒广大市民及来沪人士，如您近14天内有国内疫情中高风险地区旅行史，请注意做好自身健康监测；如出现发热、干咳等症状，佩戴医用口罩及时前往就近发热门诊排查和诊疗。

秋冬季是呼吸道传染病的高发季节，近日外地有新冠肺炎无症状感染者病例出现。上海市健康促进中心再次提醒广大市民提高警惕，认真做好个人防护，保护好自己，守护好他人。要坚持落实“科学佩戴口罩、保持社交距离、注意个人卫生”的“防疫三件套”。具体做好以下六个细节：

一、戴好口罩

规范佩戴口罩，注意乘坐公共交通工具、进入人员较为密集或通风不良的场所、到医院就诊，以及出现呼吸道症状时应自觉佩戴口罩。

二、留好距离

减少前往人群密集或相对密闭的场所，在公共场所内遵守秩序、避免拥挤，自觉与他人保持社交距离，避免与有呼吸道症状的人接触。

三、遮好口鼻

咳嗽、打喷嚏时尽量避开他人，用纸巾或弯曲的手肘遮挡口鼻，防止飞沫四溅。使用后的纸巾立即丢弃并洗手。

四、洗好双手

勤洗手是预防传染病简便有效的措施之一，饭前便后、触摸公共物品后、咳嗽打喷嚏遮掩口鼻后、接触生鲜食材前后，都要及时用流动水加肥皂或洗手液，按照七步洗手法规范洗手，尤其牢记不要用脏手触摸眼口鼻。

五、开好窗户

经常开窗通风能保持室内空气流通降低疾病传播风险，至少每日通风2次、每次30分钟以上。

六、做好监测

如出现发热、咳嗽、乏力等症状，要戴好口罩，及时到就近的发热门诊进行排查和诊疗，就医过程尽量避免乘坐公共交通工具。