德国执政党换届因疫情再度延期 政府将进一步收紧防疫措施
中新社柏林10月26日电 (记者 彭大伟)由于新冠疫情持续恶化，德国总理默克尔所在的该国执政党基民盟26日宣布将再度推迟此前已延至12月初举行的党代会。德国联邦政府发言人当天宣布，默克尔本周三(28日)将提前与各州州长举行会谈，届时预计将推出更为严厉的防疫措施。
德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所26日公布的新增确诊人数为8685。据德国“时代在线”实时数据，截至当地时间26日晚17时许，德国累计确诊443569人、治愈321536人、死亡10161人。
基民盟全国党代会将选出下任党主席。基民盟党主席将有望代表基民盟和基社盟共同组成的联盟党党团在明年德国大选中角逐总理一职。受年初暴发的新冠疫情影响，基民盟今年3月宣布将党代会推迟至12月初举行。
26日，基民盟主席团举行会议后，由该党秘书长齐米亚克宣布了上述决定。他表示，该党高层普遍认为，当前的疫情形势不允许有1001名代表出席的党代会于12月4日在线下举行。齐米亚克表示，基民盟将持续评估疫情发展，最晚将于2021年1月15日-16日举行的主席团会议上围绕党代会日程作出决定。
同一天，德国联邦政府发言人赛贝特表示，本周三(10月28日)，默克尔将再度与各州州长举行会谈，讨论防疫政策问题。他表示，预计届时将就出台更为严厉的防疫措施达成决议。(完)
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