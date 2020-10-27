首儿所互联网诊疗26日起可医保报销

“大夫，孩子有点咳嗽、流鼻涕，用海盐水冲鼻子有好转，但是早晚的咳嗽还是有点明显，您看可以吃点什么药？”家住朝阳区的王女士不是第一次带孩子“云端”就诊了，但这一次她惊喜地发现挂号费可以医保报销，此前支付的50元医事服务费，在线报到后有40元医保报销费用直接退还了。

10日26日，首儿所通过“互联网+”医保资质审核，成为北京市第一家医事服务费实时结算，药品、检查检验线下医保结算的儿科医院。这次互联网诊疗系统升级，还开通了检验检查申请单、住院证开具和线上预约线下号源等功能。

在视频问诊过程中，医生仔细查看了之前的就诊记录。“孩子得过湿疹，并且有过敏性疾病的家族史，考虑患过敏性鼻炎的可能性较大，咳嗽可能是也鼻炎引起的，建议您带孩子来医院做个过敏原检测”。随后，医生开具了过敏原检测申请单和两种缓解咳嗽的药品。王女士需要在这次问诊后的24小时内前往医院，在自助机或收费窗口完成缴费，到门诊服务中心打印检查检验单据、预约检查时间，按照预约时间带孩子直接做检查就可以了，纳入医保的药品和检查费用都可以实时报销。

截止到10月23日，首儿所通过“京医通”平台完成互联网诊疗的患者人数为4022人，9月份就诊量环比增长59.1%，外地患者占比73.1%，本地患者占比26.9%，其中，皮肤科、消化内科、保健科、内分泌科接诊量最高。

作为互联网诊疗接诊量排名靠前的科室，保健科主治医师李娜深有感触。“我出半天门诊要看30到40个孩子，其中新手爸妈在养育孩子过程中遇到的饮食结构、辅食添加、生长情况、运动、语言及智力发展等，是可以通过互联网诊疗来解决的。”

李娜还算了一笔账：带小宝宝来医院就诊，一般是两三名家长陪同，怕路上堵车，大多会提前出家门，候诊过程中会加大交叉感染的风险，没有充足的时间和医生沟通，既浪费时间又浪费精力。而在“云诊室”，分配给每个家长的咨询时间相对更长，也省去了来回的奔波，医保报销后，家长承担的费用更低。

保健科主任王琳表示，互联网诊疗为儿童保健医生和孩子的养育人提供了一个充分沟通的平台。儿童生长发育、心理行为、语言发展、营养状况等问题，都可以通过“云诊室”进行初步了解和沟通，给予家长后期是否需要继续检查、评估、随访观察甚至是挂号诊疗方向的建议，这样就可以避免盲目就医，减少医院人群聚集。

今年年底前，首儿所还将实现检查检验项目线上预约、退约、改约，出院推送健康处方等功能，继续把互联网诊疗的智慧医疗服务和儿科诊疗特色相结合，拓展医疗服务空间，提高服务效率，提升科学性、规范性、专业性、便捷性，更好地服务广大患者。