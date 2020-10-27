柿子苗被调包，严惩（监督哨）

深秋时节，柿子成熟。可重庆市丰都县义合村的柿子树却没有丰收。种了5年，为何没收成？谜底揭开。

近日，丰都县南天湖镇原副镇长熊亚荣因犯受贿罪被判处有期徒刑三年六个月。此前，他已被开除党籍和公职。

这得从一次举报说起。“我们村发展的苗木产业以次充好，2015年种的甜脆柿，不是货不对版就是根本不挂果，领导收了好处睁一只眼闭一只眼。”2019年2月，丰都县纪委监委接到南天湖镇义合村群众举报，反映该村扶贫项目以次充好、弄虚作假等问题。

县纪委监委组织办案人员多次前往南天湖镇开展明察暗访，通过仔细查阅台账资料、走访群众，很快了解了事情的来龙去脉——

2015年9月，丰都县向南天湖镇5个村下达了一批扶贫项目，时任南天湖镇副镇长熊亚荣是项目牵头人。得知熊亚荣负责扶贫项目，苗木商人樊学林找到熊亚荣，请他帮忙“拿几个项目”，承诺到时候给好处费。此后，在熊亚荣帮助下，樊学林顺利获得包括义合村甜脆柿项目在内的4个项目，合同总价为280余万元。

村民满心欢喜种下柿子苗，辛勤耕耘了2年，可挂果后，他们却直撇嘴。“柿子苗被调包了！起初动员的时候说是甜脆柿，吃的时候根本不甜，才知道被骗了！买的只是普通的软柿子苗。”村民廖志海愤愤不平，甜脆柿每公斤能卖8到12元，而普通的软柿子保质期短，几乎没有市场。

熊亚荣作为分管领导和项目牵头人，本应按照合同对苗木质量、数量进行严格验收，却让樊学林蒙混过关，顺利“完成”了200多万元的项目。为感谢熊亚荣的“照顾”，2015至2016年间，樊学林以支付借款利息、送过年节礼等形式，先后向熊亚荣行贿14万余元。

此案查处后，丰都县纪委监委以此为素材，拍摄制作了警示教育片，并在全县范围内召开警示教育会，同时，开展漠视侵害群众利益问题专项整治，将全县扶贫项目全面筛查，对存在数量严重不足、质量以次充好、偷梁换柱等问题的项目，严格追究责任。

【执纪者说】

产业项目资金是贫困群众的“脱贫钱”“致富钱”，一分一厘都不能乱花，更不容动手脚、玩猫腻。本案警示基层党员干部，如果把权力当作私器、损害群众利益，必将受到严惩。基层党员干部要时刻守住纪律红线，坚决做到“心不痒、眼不红、手不伸”，管好用好手中的权力。

——重庆市丰都县纪委书记、监委主任 税明斌

《 人民日报 》（ 2020年10月27日 19 版）