新加坡暂停使用两款流感疫苗
新华社电 新加坡卫生部门25日深夜发布声明说，鉴于韩国报告多起接种流感疫苗后死亡病例，新加坡已暂停使用韩国采用的两款流感疫苗。
新加坡卫生部及其下属卫生科学局说，本国目前没有报告出现接种流感疫苗后死亡的病例，但预防起见，卫生部门决定暂停使用SKYCellflu Quadrivalent和VaxigripTetra流感疫苗。截至24日，韩国接种免费流感疫苗后死亡的病例上升至48例，但韩国政府决定继续推进全国接种计划，理由是迄今没有证据显示上述病例死因与流感疫苗直接关联。
韩国人口约5200万，政府计划为1900万人免费接种流感疫苗，包括青少年和老人。首例接种后死亡病例出现于10月16日，死者是一名17岁少年。尸检结果显示，他的死因与接种疫苗无关。
大约80%的接种后死亡人员为70岁以上老人。卫生部门已经对大约20名死者作尸检，查明13人的死亡与疫苗无关。
新加坡卫生局说，可能继续使用新加坡为应对2020年至2021年流感季而引进的另外两款流感疫苗。
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