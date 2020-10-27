目前在京且有14日内喀什旅居史人员 须立即进行核酸检测

昨天下午，北京市第172场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从会上了解到，10月26日0时至17时，本市新增一例境外输入新冠肺炎确诊病例和一例无症状感染者。北京市委宣传部副部长徐和建表示，目前在喀什人员近期非必要不进京，确需进京者须持抵京前7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”。目前在京且有14日内喀什旅居史人员，应主动报备相关情况，立即进行核酸检测。

北京市疾控中心副主任刘晓峰在发布会上介绍，据新疆维吾尔自治区卫生健康委通报，截至10月25日24时，报告无症状感染者138例。刘晓峰再次提醒市民，近期如无十分必要，建议不要前往新疆喀什地区旅行及出差。近14天内有喀什旅行史者，请注意做好自身健康监测，如出现发热、干咳等症状，及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊，并主动告知医生旅行史、接触史等情况，便于及时排查。对于新疆喀什来京就诊的患者，在就诊时请主动告知医生居住地情况及接触史，特别是有无喀什地区疏附县旅行史。

徐和建表示，为严密防范疫情输入风险，首都严格进京管理联防联控协调机制已启动喀什方向人员进京的必要管控措施，提示目前在喀什人员近期非必要不进京，因重要公务或个人急特原因确需进京的须持抵京前7日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”，抵京后严格落实核酸检测等防控措施。民航、铁路、公路进京通道将实施有关查验工作，请大家提前做好准备和配合工作。目前在京且有14日内喀什旅居史人员，应主动向所在社区、单位报备相关情况，立即进行核酸检测，纳入社区健康管理。

刘晓峰提示，当前全球疫情仍处于持续蔓延的大流行状态，外防输入是重中之重。秋冬春季是呼吸道传染病高发季节，防控形势更加严峻。境外人员如乘坐国际航班回国要尽量减少转机，选择直航，避免途中疾病感染风险。境外人员乘机前应进行核酸检测，知晓健康状况，途中全程佩戴口罩，入境时严格遵守检疫、健康申报、隔离、健康管理等防控措施，14天内每日做好健康监测，出现不适症状要及时报告，规范就医。市民朋友们，请继续保持非必要不出境、不去有疫情的国家或地区，做好科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、与他人保持一米以上社交距离等个人防护措施。（记者 李泽伟 解丽）

病例

新增确诊病例和无症状感染者均为巴基斯坦留学生

刘晓峰介绍，10月26日0时至17时，本市新增一例境外输入新冠肺炎确诊病例和一例无症状感染者，目前已对上述确诊病例和无症状感染者居住的集中隔离酒店进行消毒。

其中，一名确诊病例为23岁宁夏籍男性，巴基斯坦留学生，10月16日，乘坐CA946航班由巴基斯坦到达北京首都机场，海关进行健康筛查并采样后经闭环管理运送至隔离观察酒店，当日海关检测报告新冠病毒核酸为阴性。10月25日，对其采集咽拭子进行核酸检测，结果为阳性。10月26日凌晨，由120负压救护车转运至地坛医院，综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，经市级专家组会诊诊断为确诊病例，临床分型为轻型。该病例抵京后一直在集中隔离观察中，无密切接触者。

一名无症状感染者为27岁甘肃籍男性，巴基斯坦留学生，10月22日，乘坐CA946航班由巴基斯坦到达北京首都机场，海关进行健康筛查并采样后经闭环管理运送至隔离观察酒店，当日海关检测报告新冠病毒核酸为阴性。10月25日，采集咽拭子进行核酸检测，结果为阳性。10月26日凌晨，由120负压救护车转运至地坛医院，综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，经市级专家组会诊诊断为无症状感染者。已对该无症状感染者同航班及同乘车的密切接触者落实集中隔离医学观察措施，目前无异常报告。

文/本报记者 解丽 李泽伟