江苏泰州市海陵区：王阿根

王阿根，男，汉，大专，群众， 1952 年11 月

工作单位：海陵区城西街道招贤社区卫生服务站，从事医生工作50 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

王阿根，男，汉族，1971年参加工作在村里作为一名基层主治医生，平时经常放弃休息去全国各地学习交流虚心向专家教授和基层同仁请教医学专业，不断提升自己的医学技术，王医生认为中医博大精深，对一些疑难杂症有独特的疗效，所以后来他申请去南京中医院进修学习中医和中药药剂师。王阿根医生平时对自己要求很高，在对病人的治疗过程中还要不断地调整方案，只为达到最好的效果。

王医生1982年在上级医院工作被评为先进工作者，2002年在南京中医院进修中医专业，被评为优秀学员，在从医多年多次收到老百姓患者送的感谢锦旗。2011年12月28日在江苏经济报上报道过王阿根医生，“患者的人和事，医者的情和德”。文章中这样报道：该社区患者空调专家韩荣林，常年伏案疾书，专研技术，缺少锻炼，阴阳失调，以致于阴天头疼脑涨痛，影响工作。慕名来到该院，院长王阿根根据病情病史，使用埋线技术医治，效果十分理想。

拥有40多年的医疗经验的王阿根医生说，为了适应新形势，该医院经注重学习新技术新成果，每年投入数万元，走出去，请进来，先后与安徽科技大学、北京仁济医院、山东中医院等建立了协作关系，为该院发展增添了后劲。在今年的新冠疫情期间，王医生作为社区医疗人员主动关爱社区居家隔离人员，为他们测量体温及嘘寒问暖。在这期间只要有病患来诊所，王医生都会进行初步筛查，询问病患是否有旅居史、暴露史，让病患排队间隔1米以上，发现有发烧和呼吸道症状的患者会让患者前往定点医院治疗，真正做到将传播风险止步于诊所和社区外。