广东省揭阳市惠来县：林致坤
林致坤，男，汉，大专，1976 年 12 月
工作单位：广东省揭阳市惠来县东陇镇达三圩村卫生站，从事医生工作22 年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
本人学习毕业后一直在广东省揭阳市惠来县东陇镇达三圩村卫生站工作至今，期间通过不断的学习和临床实践，很好地掌握乡村各种常见病、多发病的诊治，并通过不懈努力、积极进取，考取了乡村全科执业助理医师，在今年年初疫情爆发期间，积极响应国家号召，参加疫情防控工作，每天坚持到村口值班监测体温，参加疫情防控网格化三人小组，到每户居民家中排查疫情，对从外地返乡居民进行居家隔离及体温监测，遇到紧急疫情情况还要半夜三点钟到居民家中了解排查疫情密切接触者。我在疫情期间积极协助上级及政府各个部门做好本职工作，指导村民做好传染病防护和预防，每天忙碌工作都只为守护好村民的健康，做一个合格的健康守门人。
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