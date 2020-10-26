孩子长个期重点补钙和锌

婴幼儿和青春期是孩子的两个长个高峰期，最易缺乏的两种矿物质是钙和锌，家长要注意及时发现并给孩子补充。

从新生儿到成年人的生长发育过程中，每天通过饮食摄入的钙元素为700~1500毫克。2016版《中国居民膳食营养素参考摄入量表》显示，儿童每日钙摄入量按年龄段分为：0~6个月是200 毫克，6~12个月250毫克，1~3岁600毫克；4岁以上每天需要800 毫克；青春期则每天需要1200毫克。长个子的孩子需要多摄入一些钙，因为钙的减少会引起肌肉抽搐、记忆力减弱等。

补钙首选食补，最好的食物是牛奶，粗略认为1毫升牛奶含有1毫克钙；很多绿叶蔬菜的钙含量与牛奶相当，比如100克油菜含108毫克钙，100克绿苋菜含187毫克钙；每100克炒熟的坚果，含钙量高达 100~200毫克；鱼虾贝类等海产品也是较好的补钙食物。食物中的钙无法满足需求时，需要额外补充钙剂，推荐儿童专用维D钙咀嚼片。

锌参与调节核蛋白及多种炎症细胞活动，在生长、组织修复及创伤愈合、碳水化合物耐受和睾丸激素类的合成中都起到一定作用。长个子的青少年锌缺乏比例达到25%~53%。较严重的锌缺乏可引起生长障碍、原发性性腺功能减退症、皮肤病、味觉和嗅觉受损、免疫力和抗感染能力受损。

预防锌缺乏，首先要培养孩子良好的饮食习惯，均衡膳食。锌含量高的食物有牡蛎、扇贝、牛肉、动物肝脏、海带、紫菜，以及芸豆、杏仁、腰果等。经检测缺乏锌的孩子，需适当口服锌补充剂。推荐选用易溶于水、口感较好、成本较低的补锌药物。口服锌盐，如硫酸锌、醋酸锌和葡萄糖酸锌，锌吸收利用率较高，胃肠道反应较小。口服锌制剂注意：餐后30分钟服用；勿与牛奶、铝盐、钙盐、碳酸盐、鞣酸等同时使用。警惕过犹不及，过度补锌有一定安全风险。▲