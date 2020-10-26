首都儿科研究所医务社工工作进入发展“加速期”

首都儿科研究所志愿者服务部成立已有7年时间，首儿所的医务社工工作进入发展“加速期”。“目前，医务社会工作已覆盖了18个临床科室，每年服务患儿超过1万人次。”党委书记刘中勋表示，“我们在探索医务社会工作专业化、职业化、社会化三位一体的发展模式基础上，对医务社工进行角色定位，协助患儿和家长解决因疾病导致的心理、社会问题，提供情绪疏导、医疗救助、助医陪伴等服务，努力打造有温度的儿童医院，构建和谐医患关系。”

患儿和家长的支持者

医务社工乔踔第一次见到星宇时，他蜷缩在病床一角，不断叫喊：“妈妈，我疼，我受不了”，然后用力撕咬着秋裤，裤子上的洞又变大一圈。“你看看这屋里的孩子，就你年龄大，就你哭个没完”，星宇妈妈眉头紧锁，把脸转向了另一边。

星宇今年12岁，是个品学兼优的阳光型大男孩，但确诊急性淋巴细胞白血病后，漫长而痛苦的治疗让他变得脾气暴躁，抗拒治疗，严重影响了诊疗效果，家长和医护人员都感到束手无策，因此请来医务社工乔踔帮着想想办法。而乔踔认为问题没有那么简单，除了星宇对治疗的情绪反应强烈外，母子间的沟通也很不顺畅。

乔踔在病房蹲守了一天，对星宇和家长的心理压力、亲子关系等问题进行评估，打算从他的兴趣爱好、学业等方面入手，建立专业服务关系，重点缓解星宇紧张焦虑的情绪，其次对母子的沟通行为方式进行指导，从而改善亲子关系。

他下载了火影忍者游戏，向星宇“虚心请教”如何升级；借来一套《哈利波特》，和星宇一起阅读打卡、交流心得；两个人不仅在微信上交流，还要每天见面“话疗”。乔踔耐心地劝说家长“不要和其他孩子做比较，给予星宇足够的尊重，特别是在化疗期间更要耐心疏导孩子的焦虑和压力”，并帮助在医院附近联系了一个价格实惠又干净卫生的日租房间，缓解了家庭经济压力。经过6个星期的个案服务，星宇的状态明显改善，能积极地配合后续治疗，家长的各种压力得到了很大缓解，而乔踔也收获了满满的成就感，“星宇换了新裤子，他和妈妈心中的‘空洞’也被我们一点一点地填补平整了”。

志愿者服务部主任杨学静介绍说，“医务社工通过参与病房查房、医护人员转介，发现有需求的服务个案，经过专业评估后提供个性化服务，目前已经完成了个案服务36例，救助个案1100余例。”

帮助患儿和家长解决对疾病的恐慌、对医院环境的不适等问题，除了个案服务外，还设置了形式多样的社工小组服务，如患儿的治疗性小组、成长陪伴小组，家长的心理减压小组等。2019年至今，开展小组服务10余期，这些活动舒缓了患儿情绪，促进了对疾病的适应，增强了战胜疾病的信心。一位家长参加活动后深有感触地说：“医务社工为孩子枯燥的住院生活添了一分亮色”。

社会资源的链接者

今年5月，一岁多的梓洋因为反复肺炎，在当地医院治疗效果不佳，被送到首儿所呼吸内科治疗，原以为过段时间就可以出院，没想到主管医生说“从病史和检查化验结果看，孩子患有先天性双主动脉弓、卵圆孔未闭、气管狭窄，建议肺炎治愈后再进行先心病矫治手术。”听到这话，梓洋爸爸从心里凉到了脚底，“孩子出生后就一直生病，断断续续的治疗已经花光了家中积蓄，后期的手术费只能找亲戚朋友帮忙凑凑了”。

心脏外科主治医师孟兵了解到这一情况后，告知家长如果符合条件，可以申请专项基金，又详细讲解了网上申报方法，帮助准备各种申报材料，经过志愿者服务部对接和申批，成功申请到了2万元资助。

经过两次手术、40天的住院治疗后，梓洋终于康复出院。办理完出院手续，梓洋爸爸特意找到孟兵：“住院花了13万多，我还盘算着这一大笔钱什么时候才能还清，结完账才知道，老家的社保可以报销大部分，加上您帮我们申请的2万基金，自己掏2万就成了，我这心里一下子就松快了，太感谢您了孟大夫！”

2013年，志愿者服务部成立以来，先后与中国红十字基金会、爱佑慈善基金会等20余家慈善组织合作，对白血病、先天性出生缺陷、先天性心脏病等百余个病种进行不同程度的资助，截至目前，已资助患儿1100名，资助金额3800万余元。像梓洋这样，“基金救急”的案例不在少数，这与我国社会保障体系的完善和人民收入水平的提高有很大关系，大病困境患儿的医疗救助已逐渐从“救命转向救急”。

此外，志愿者服务部还与儿童希望救助基金会、北京同心圆基金会合作，在医院周边建立“小家”，为求医路上的困境家庭提供临时住所。200多个家庭通过入住“小家”解决了照顾孩子不便、经济压力大的的燃眉之急，并感受到了社会公益组织和爱心人士的关心，以及医务人员和病友们的支持。

积极链接社会资源，创新开展服务项目，也是医务社工的一项重要工作。“童伴书车”让孩子们在医院也能“多读书，读好书”；“童伴艺苑”通过做手工、画画等益智活动丰富患儿的住院生活；“童心悦坊”为住院患儿和家长开展心理疏导；“有声绘本阅读”缓解患儿手术前的紧张焦虑情绪；“童梦齐圆”在完成患儿心愿的同时增加治疗依从性；“儿童暖心包”为首次住院的重症患儿免费提供必须物品。形式多样的服务项目，守护了孩子们的童心，让医院更像是孩子的健康乐园。

志愿服务的策划者

2017年，志愿者服务部推行“医务社工+志愿者”的管理模式，要求医务社工以患者需求为导向，设计服务岗位、策划服务项目、招募志愿者、协助项目实施、督导服务内容、及时发现问题并运用专业方法帮助解决，既延伸了志愿服务的内涵，又提升了志愿服务的专业化、项目化水平，为志愿服务管理和发展提供了新方案。设计开发了多个“童”字号品牌志愿服务项目，获得首都学雷锋志愿服务金牌项目、首都学雷锋志愿服务“五个100”最佳志愿服务项目。

2017年4月，“暖心病患志愿服务队”招募了20余名曾经接受社会资助和关爱的血液病患儿家长，经过岗位培训，在门诊大厅提供自助挂号协助、指引就诊位置、宣传医改政策等服务，既发挥他们了解医院布局和就诊流程的优势，又通过帮助别人回馈社会，起到很好的社会效应。

钟女士是这支服务队的唯一女性，报名参加志愿服务时，她的女儿就住在血液内科的层流病房。为了保证8点准时到岗，她一大早做好早饭送到病房，然后到门诊志愿服务2个小时，再赶回家给孩子做午饭。“可能因为我有着坎坷的就医经历，所以更能体会那些外地来京求医家长的焦急心情”，耐心细致的解答，轻声细语的安抚，钟女士的服务就像点点春雨，滋润着患儿家长的心田。

2017年12月，牵头成立了“守护儿童健康志愿服务联盟”，带动20余家爱心单位参与守护儿童健康。目前，首儿所注册志愿者1733人，累计服务时长78678小时，其中90%来自联盟单位。在医院门诊大厅的自助机旁、温馨港湾健康站、手术室的有声绘本阅读区、病房举办亲子活动的现场，都有“桔马甲”热情服务的身影。

党委书记刘中勋说，“经过几年的探索实践，我们深切地体会到，医务社会工作对于改进医疗服务、提升医院人文、构建和谐医患关系意义重大。《关于发展医务社会工作的实施意见》的出台，为北京医务社工的发展提供有利契机，破解了很多发展难题。下一步，首儿所将认真落实文件要求，继续以促进医学人文、改善医疗服务、构建和谐医患为目标，以患儿和家长的需求为导向，不断拓展医务社会工作的广度和深度，努力提升服务的专业化水平，为患儿的身心健康保驾护航。”