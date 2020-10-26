玫琳凯私人美容顾问致力引领定制化护肤时代

近日，由玫琳凯独家赞助的国内女性漫谈真人秀综艺《发光的姐姐》深受观众喜爱，拥有不同故事的“发光姐姐”讲述了自己的经历。节目中，玫琳凯的私人美容顾问通过“美力时间”解锁了姐姐们多样的美，引领个性化及专业化护肤新风尚。

同时，国内消费市场也显示了同样的趋势，据凯度咨询《2020年China MONITOR第一季度洞察报告》，在今年这样特殊的时期，消费者更加期待生活方式改变和全新服务体验，高达66%的消费者表示想要拥抱不断衍生出的新产品和新服务。

据玫琳凯相关负责人介绍，在玫琳凯，每一位顾客都会拥有专属于她的私人美容顾问，为其提供专业的个性化服务。顾问们不但具备丰富的护肤及健康知识储备，还配备了如“大眼睛”等高科技测试工具，旨在在科学精准地评估顾客的肤质及健康状况后，向其提供个性化且真正适用的护肤及健康解决方案。

据玫琳凯相关负责人介绍，为了让全国女性都能尽享姐姐同款服务，玫琳凯也于近日发起了私人美容顾问服务挑战。在对服务结果的深入研究之后，玫琳凯发现，即使是同一年龄段中，女性肤况和需求也相差甚远。“只推荐顾客所需要的”是玫琳凯的理念，私人美容顾问则能从顾客真正的需求出发，提供全方位内调外养的美丽解决方案，并从玫琳凯全球畅销的高品质产品中甄选出最适合的产品。

对于不断升级的消费需求，玫琳凯中国总裁翁文芝表示：“‘黄金法则’是玫琳凯企业文化的基石，也是美容顾问为消费者提供个性化服务的基础。“在玫琳凯私人美容顾问服务的过程中，顾客们可以获得一对一的护肤指导，并充分试用产品；在购买产品后，美容顾问还将通过“0-2-2-2”售后服务体系，长期全面地跟进了解消费者的使用情况以及护肤及健康方案的有效性。