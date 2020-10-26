联仁健康携手国家远程医疗与互联网医学中心等机构开展“2020·情暖重阳”公益系列活动

为大力弘扬中华民族尊老、敬老、爱老、助老的传统美德，联仁健康医疗大数据科技股份有限公司（以下简称“联仁健康”）携手国家远程医疗与互联网医学中心、中日友好医院、北京老年医院等机构，共同开展“2020·情暖重阳”活动，提供康复指导教学、线上义诊系列活动，并向国家老龄健康医养结合远程协同服务平台首批174家医养结合试点机构用户提供服务。

10月23日，依托国家老龄健康医养结合远程协同服务平台，邀请了中日友好医院特聘专家、日本医疗保健学博士郭丹教授团队为一福寿山福海养老服务中心的偏瘫、帕金森、老衰、骨折等老人提供现场康复指导，提高老人生活质量，促进老人疾病恢复，增强老人生活能力。同时，为全国试点机构提供线上教学指导，通过双向互动，为医养机构提供康复护理知识培训，提升机构康复护理水平。

10月25日，在重阳节当天，联仁健康、国家远程医疗与互联网医学中心携手北京老年医院，组织知名专家，在中日友好医院、北京老年医院开展远程爱心义诊活动。依托国家老龄健康医养结合远程协同服务平台，为来自全国近百名患者，提供呼吸与危重症、神经内科、心血管内科、皮肤科等领域的疑难重症的会诊指导服务。

专家在北京老年医院做线上义诊

联仁健康负责人表示，本次“2020·情暖重阳”义诊作为国家老龄健康医养结合远程协同服务平台系列义诊活动的起始活动，揭开了国家老龄健康医养结合远程协同服务平台为全国各养老、医养结合机构服务的序幕。联仁健康以数据驱动为核心，实现惠医、惠政、惠企、惠民全生态服务，在医养结合方面，全力支持国家老龄健康医养结合远程协同服务试点工作的开展，通过远程医疗、互联网医疗将优质的医疗服务下沉，积极推动医养结合服务线上线下的不断融合，携手专家团队为各级医养服务机构提供更优质的服务。