陕西新增2例境外输入确诊病例 当前隔离密切接触者550人

人民网西安10月26日电 据陕西省卫健委消息，10月25日0-24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例、无症状感染者。截至10月25日24时，累计报告本地确诊病例245例，出院242例，死亡3例。

10月25日0-24时，新增报告境外输入确诊病例2例，无症状感染者解除医学观察1例。截至10月25日24时，累计报告境外输入确诊病例199例，出院175例，在院24例。累计报告境外输入无症状感染者128例，转为确诊病例5例，解除医学观察109例，尚在医学观察的无症状感染者14例。

今日新增：陕西新增2例境外输入确诊病例中，1例为10月23日由阿联酋迪拜至北京CA942航班乘客，1例为10月25日由塞尔维亚经比利时布鲁塞尔至北京HU492航班乘客。10月23日CA942航班、10月25日HU492航班到达第一入境点西安咸阳国际机场后，航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离诊疗、隔离医学观察等闭环管理措施，无陕西省内自行活动轨迹。

当前全省隔离密切接触者550人，其中境外输入密切接触者543人，外省协查密切接触者7人。

确诊病例1：甘某某，男，33岁，广西籍，10月23日CA942航班乘客。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

确诊病例2：女，34岁，外籍，10月25日HU492航班乘客。核酸检测结果阳性，经市级专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。