日照市新增境外输入无症状感染者2例 为“利比里亚”轮菲律宾籍船员
人民网济南10月26日电（聂俊穹）26日，记者从日照市卫健委了解到，10月25日0—24时，日照市新增境外输入无症状感染者2例。
10月24日，日照海关对日照港入境巴拿马籍“利比里亚”轮20名外籍船员登临检疫，25日报告2名菲律宾籍船员新冠病毒核酸检测阳性，日照市疾控中心复核阳性。目前，2名患者由120负压救护车转运至定点医院救治，专家组初步诊断为新冠肺炎无症状感染者。
经流行病学调查，共判定密切接触者18人，均为同船船员（均未下船）。本市无密切接触者。
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