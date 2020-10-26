一线观察：和田地区生产生活井然有序

人民网和田10月26日电 10月25日，新疆维吾尔自治区党委书记陈全国在喀什地区调研疫情防控工作时强调：广泛普及科学防护知识，指导和帮助各族人民群众提高文明素质和自我防护能力；多措并举加强居民生活必需品和水电气热的保障供应。

25日，人民网记者在和田市建设桥附近的街头看到，街道上人来人来；商超、街边店铺、菜市场等处均正常营业，市民们戴着口罩，排队接受体温检测后进入、秩序井然；出租车、私家车、摩托车等在道路上正常通行。一位路人告诉记者：“疫情防控进入常态化，出门必须戴口罩，保护自己和身边的人。”

喀什突发疫情后，作为近邻的和田如何防疫？当日下午，记者致电和田地区疫情防控指挥部，工作人员表示，目前从喀什来和田的人员和14天之内有喀什旅居史的人员到和田需要实行集中隔离，其他地州暂不用集中隔离。

据了解，24日晚，和田市有不少社区通知居民进行免费核酸检测，市民接到通知后按社区安排，有序配合医务人员完成采样。

“有政府为居民做后盾，我们也就无须太担心，正常生活就好，把个人防护做好。”和田市城西小区的刘先生说，24日晚，在社区微信群里接到核酸检测通知后，该小区居民们有序排队，听从现场工作人员的指挥。

“我们防疫的意识都增强了，戴口罩、测体温、勤消毒已成常态，所以也没必要恐慌，每天关注政府发布的消息。”和田市民裴先生告诉记者，24日，他所在社区微信群里通知：10月10日以来，有喀什旅居史的市民，主动向所在社区报备相关情况，第一时间进行核酸检测并接受社区健康管理。

“喀什疏附县发现一例新冠肺炎无症状感染者”消息一经发出，和田市有部分市民开始囤货。推着购物车的郑女士表示，其实并没有恐慌，反正买点方便面也没啥坏处，主要看大家都在买，我也就买点。

记者现场走访发现，米面粮油、饮用水、蔬果等生活必需品摆满了超市货架，供应充足，工作人员看到菠菜空了一半，赶忙去补货，人流量虽较平日有所增多，现场未见到拥挤、混乱的现象。

自治区党委要求，广大党员干部要当好群众的贴心人和主心骨，实处着手、细处用功，切实把各项精准防控措施抓实抓细抓落地，筑牢防疫抗疫的铜墙铁壁。对此，和田市以人民为中心，坚持安全底线，因地制宜认真做好疫情防控各项工作，杜绝继续“一刀切”，一关了之。（人民网联合报道组）