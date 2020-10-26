走进湖北 探寻医联体的“抗疫秘籍”

“黄鹤西楼月，长江万里情。”站在长江大桥，看滚滚江水东逝，追忆武汉作为九省通衢、封城战“疫”的壮举，不禁令人感慨万千。如今，疫情阴霾散去、日常防控持续，那些为湖北、为武汉奋斗过的人们，早已回到各自的岗位，步入了正常工作生活轨道。

10月份的湖北不燥不热，人民健康采访组与“‘医’路同行‘联’动未来”专家调研团一道，深入武汉儿童医院、黄石市中心医院、黄石港社区卫生服务中心等地，感受医联体单位协同发展、守望相助的“抗疫秘籍”。

社区医院建培训实践基地

资源下沉 强了基层

“疫情以来，我们卫生院未发生一例院内医护感染案例。”在疫情防控工作中，基层医疗卫生机构作为居民门前的第一道防线，其薄弱的防疫能力曾让人捏了把汗。周世清是黄石刚脱贫的铁山区四棵卫生院院长，之所以能取得院内零感染的成绩，在周世清看来，是鄂东医疗集团下派院感专家的成果。

鄂东医疗集团是以黄石市中心医院为核心组建的医联体单位。疫情发生后，为了提高集团内基层医疗单位的防疫能力，集团统一医疗布局、后勤保障、调配专家与医护人员到分级诊疗的不同防线上指导战“疫”。

“我们卫生院位于山地地区，疫情发生后，得益于院感专家的现场指导，我们的防疫能力得到了大幅提升。”周世清说。

黄石港社区卫生服务中心也是鄂东医疗集团的一员，作为一家服务人群超过六万多人的社区医疗卫生机构，预检分诊和社区消杀成了疫情工作中的重中之重。

“我们全员行动，每天上门给社区居民测量体温。”黄石港社区卫生服务中心主任毕磊回忆战“疫”工作时表示，当时居民都待在家里，我们不仅担负着防疫的工作还需要对社区居民中常见病、慢性病患者给药。

经此一疫，毕磊更加深刻的感受到了提升基层医疗服务能力的重要性。在全国，虽然基层医疗卫生工作大同小异，但不同于其他基层医疗机构，黄石港社区卫生服务中心还有一个叫得响的名称——“国家级住院医师规范化培训实践基地”。

对于这样一个培训基地落座在自己所在的社区，毕磊感到兴奋。“放眼全国，拥有国家级培训实践基地的社区卫生服务中心是少之又少。”毕磊说，在培训基地有专业的全科老师开展教学、查房、讲课等内容。在全科老师教学过程中，我们基层医务人员不但有了实践学习的平台，还提升了社区卫生服务中心的医疗服务能力。

对于这一培训实践基地，鄂东医疗集团副总院长、市中心医院执行院长胡亚华表示，该培训实践基地是国家级住院医师规范化培训基地实践的场所，近两年已有多名全科医生结业，有力促进了优质资源下沉。

为了使优质资源上下贯通，各医联体单位“八仙过海，各显神通”。与鄂东医疗集团培训实践基地不同的是，武汉儿童医院牵头建立的湖北儿科医疗联盟采用了专科分联盟和区域儿科分联盟方式。

专科联盟搭绿色转运通道

效率提升 救了患者

晚上六点多，尽管湖北儿科医疗联盟负责开通绿色转诊通道的肖翠萍已经坐在了饭桌前，但她的工作仍在继续。手机里联盟成员时不时传来申请转诊到武汉儿童医院的信息，肖翠萍需要及时对接，开启绿色转诊通道。

在转诊的患儿中，小恩（化名）是肖翠萍印象比较深刻的一位。当时仅2个月大的小恩是一名重症先心病患儿，在家乡恩施由于病情危重，不得不尽快转至武汉儿童医院。

“我记得转诊当天天气不太好，直升机转运存在风险。”肖翠萍回忆称，转运过程中，在交警、民航、医院以及小恩所在的恩施儿童福利院等多方协办配合下，采用地空接力转运近5个小时后，小恩成功抵达医院，顺利接受救治。

肖翠萍是武汉儿童医院社会服务部主任，据她介绍，湖北儿科医疗联盟为进行人才培养、学科发展、标准编制和双向转诊，建设了呼吸专科、心血管专科、小儿外科等8个专科分联盟，武陵山儿科医疗联盟、襄阳市儿科联盟等4个区域儿科分联盟。

“在儿科诊疗方面，武汉儿童医院无疑是专业的，作为湖北儿科医疗联盟的牵头单位，我们要帮助基层提升造血能力，畅通转诊通道使医疗资源合理利用。”肖翠萍进一步讲到，我们在联盟理事长邵剑波的带领下，线下培养1600人，学科带头人178人，并开展线上培训29100人次，提升了基层医院诊疗人次。

武汉儿童医院不但是湖北儿科医疗联盟的“老大哥”，也是儿童新冠肺炎定点救治单位。“我院共收治了780位新冠儿童确诊病例和疑似病例。”武汉儿童医院党委书记关爱民说，我们不但收治儿童新冠肺炎病例，还保障非新冠儿童和孕妇的正常就医需求。

除了要接受武汉当地非新冠患儿就诊外，武汉儿童医院为了帮助专科联盟成员战“疫”，一方面加大儿科联盟远程医疗服务工作力度，进行远程会诊，线上答疑；另一方面还要对确需转院的危重症患儿开通绿色转诊通道。

源源（化名）是2月19日由黄冈市中医医院转入武汉儿童医院的一名非新冠患儿。“收到黄冈市中医院的转诊请求函后，我们迅速部署并开通绿色转运通道，在第一时间将患者转至我院，接受专家诊疗。”肖翠萍说。

病房陪护“阳光宝宝”招慈善机构

救“巴掌女婴” 治大病患儿

2月，正是全国医疗队支援湖北、支援武汉的时候，女婴晴晴（化名）也在2月6日这天提前来到了人间。只在妈妈肚子里呆了6个月的晴晴，出生时体重只有500克，身体仅有成年男性的手掌大小，是名副其实的“巴掌宝宝”。

“晴晴一出生就进了抢救病房，医护人员们为了挽救这一小生命把‘压箱底’的功夫都用上了。”关爱民介绍称，因为早产，晴晴生命体征微弱，有严重的呼吸衰竭症状，医护人员好不容易稳住了生命体征，早产儿的常见并发症又接踵而至，直到在医院待了100天后，晴晴才成了一名健康女婴与家人正式相见。

由于新冠疫情，在晴晴住院这些天，晴晴爸妈并不能在她身边陪护，武汉儿童医院医护团队充当起了晴晴的“临时爸妈”，不但要照顾她的吃喝拉撒，还要拿出“过五关斩六将”的勇气从病魔手里夺回晴晴。

作为儿童新冠定点医院，战“疫”期间接受非新冠患儿，给预防院内感染带来了更大的挑战。“我们防控院内感染的压力确实挺大，但医院设置了缓冲区，严格做好院感防控工作，最终实现了院内零感染的目标。”关爱民称。

随着武汉新冠肺炎患者清零，疫情防控进入常态化阶段，医联体成员单位在总结战“疫”经验的同时，也对未来进一步的发展做起了规划。鄂东医疗集团将援藏、援疆、援外的工作纳入集团工作范围，武汉儿童医院希望在医联体探索过程中能得到各界更多的支持。

在武汉儿童医院一楼的走廊墙壁上，儿童绘画作品和“阳光宝宝”慈善救助公益名单也引起了调研团及就诊患者的注意。肖翠萍介绍，为了帮助经济困难儿童就医，湖北省儿科医疗联盟积极联系各级慈善组织、机构，主动争取专项援助项目帮助患儿尽早就诊。

“通过‘阳光宝宝’慈善救助项目，我们救助过先天性巨结肠的轩轩，先天性心脏病的小语，脊柱测完的晶晶（均为化名）等三千多名大病患儿。”肖翠萍说，这些孩子的医疗费用经过医保报销和基金救助后，几乎不用自己花钱。未来，我们想要吸纳更多的公益机构参与到“阳光宝宝”项目中，不让医疗费成为患儿就诊的负担。