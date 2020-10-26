中国人狂犬病防控进展暨疫苗展望研讨会举办 加强人狂犬病防控疫苗不可少

北京生物制品研究会于10月24日在京举办中国人狂犬病防控进展暨疫苗展望研讨会，由疾控机构和医疗机构专业人士围绕狂犬病防控等进行广泛而深入的学术交流。会上分享了我国狂犬病防控的进展、犬咬伤后伤口的规范处置、人用狂犬疫苗的质量标准及供应等话题。

会上，专家介绍说，人多因被疯动物咬伤、抓伤而感染狂犬病，狂犬病又名恐水症，它是急性、进行性、人畜共患，几乎不可逆转的致死性脑脊髓炎，潜伏期长，只能预防，无法治疗，目前是病死率最高的急传染疾病。目前全球范围内狂犬病每年死亡病例接近6万例，其中几乎半数为儿童。为了能够有效的控制与预防狂犬疾病，2007年9月28日成立了 “世界狂犬病日”，以提高人们对狂犬病的认识，降低狂犬病造成的危害。

2020年9月28日是第十四个世界狂犬病日，主题是“终结狂犬病：协作，接种免疫”，多部门协作加强犬的管理和疫苗接种，同时严格做好人暴露后伤口的处置和疫苗接种，以期按时达到2030年全球消除犬传人狂犬病的目标。

专家表示，这一目标的实现离不开高品质的疫苗的供应。

相关人士介绍，近日，据中国食品和药品鉴定研究院网站公布显示，9月30日新增一家人用狂犬病疫苗生产企业产品检验合格准予放行，据了解，该企业依生生物斥资4亿元升级新建的狂犬疫苗原液和分包装生产车间于2019年下半年获得国家食品药品监督管理总局颁发的GMP证书和生产许可证，从春节后全体员工克服疫情阻碍，全力保证工厂正常生产，顺利将产品供应上市。该企业设计年产能可达1500万剂，可保证每年约300万人次的接种，为广大民众提供优质的狂犬疫苗的同时，将进一步缓解我国犬苗供应短缺的现状。