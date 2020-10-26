新疆七成乡镇能开展6种中医技术
记者近日从新疆维吾尔自治区卫生健康委了解到，自2013年启动基层中医药服务能力提升工程以来，新疆基层中医药服务能力持续提高，目前已建成中医诊疗区（中医馆）774个，其中社区卫生服务中心中医诊疗区（中医馆）123个、乡镇卫生院中医诊疗区（中医馆）651个。眼下，71%的社区卫生服务中心、72%的乡镇卫生院能开展6种以上中医技术疗法。
新疆卫生健康委二级巡视员曹玉景介绍，为充分发挥中医药适宜技术在基层防治常见病多发病中的优势和作用，提升基层医疗卫生机构中医药服务能力，新疆不断强化县级中医类医院实施基层中医药适宜技术服务能力建设，建立健全推广网络和长效机制，不断完善基层医疗机构中医药体系建设和人员配置等相关工作。（记者刘青 夏莉涓）
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