“板栗香而知天下秋。”时下，大街小巷充满了糖炒栗子的香味，让人食欲大开。除了单独炒、烤、煮，栗子还有不少烹调好搭档，秋季不妨多吃一些。

栗子+鸡肉。栗子和高淀粉属性的红薯、土豆等食物一样，拥有绵软的质地，同时其口味清甜，能完美修饰主菜的风味，所以加了栗子烹制的肉菜，总是格外美味，比如栗子鸡、栗子排骨汤、栗子山药老鸭汤、栗子炖牛肉、栗子炖羊肉等。其中，栗子鸡是最经典的家常菜之一，这两种食材在口味上相得益彰：栗子提高了鸡肉的香甜，鸡肉提高了栗子的鲜美。从营养上来说，栗子富含碳水化合物和膳食纤维，B 族维生素和各种矿物质的含量也不错，鸡肉富含优质蛋白质，因此两者在营养上也很互补。

栗子+谷物。无论煮粥还是蒸饭，加些栗子都会大大提升口感和营养，比如八宝粥、栗子小米粥、栗子大米饭等。虽然从生物学上来说，栗子属于坚果。但从营养上来评价，栗子低脂肪高淀粉，将其当成“粗粮”反而更合适。栗子虽然甜糯，但升糖指数低于白米饭，很适合用来替代白米饭、白馒头、面条等主食，营养价值比一般粮食高。

栗子+香菇。香菇板栗是徽菜系里的一道传统名菜，香菇鲜美浓香，富含维生素D和香菇多糖，栗子甘甜软糯，颜色金黄，富含膳食纤维和多种矿物质，无论从口感还是营养上来讲，两者都是非常好的搭档。做这道菜前，栗子需要提前蒸熟。

最后需要提醒的是，栗子吃多了容易腹胀。如果肠胃不好，比如有消化不良、胃食管反流、容易胃胀等问题的人，要少吃栗子。栗子热量较高，健康成人每天最好控制在7~8 颗（中等大小）左右，同时还要减少吃主食的量。▲