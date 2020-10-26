老年人的“心病”如何医？

身体机能减退、退休后社会角色转变、家庭空巢化……一系列现实因素让不少老年人产生了焦虑、孤独等不良情绪甚至严重心理问题，导致生活质量下降、主观幸福感和自我价值感降低。

老年人的“心病”谁来医？怎么医？在第11个“敬老月”里，老年学和老年医学专家、心理学专家、养老服务从业者结合自身研究成果或实践经验，为老年人心理问题“把脉”“开方”。

家庭是老年人心灵的“温暖港湾”

“家庭和谐、儿女孝顺，得到子女实际支持和情感支持较多的老人，心理可依托感相对较强，对生活积极乐观；相反，老人缺少亲情关怀，内心就会感到无依无靠、没有安全感，即使物质条件很好也并不幸福。”在日前举行的老年心理健康与积极老龄观培育专题研讨会上，首都医科大学护理学院教授刘均娥分享了关爱老年人心理健康的工作实践体会。

家庭对高龄老人尤为重要。他们在被照顾的同时，社会参与更少，精神需求相对更多、更高。中国老年学和老年医学学会副会长、中国科学院心理研究所研究员韩布新介绍，中科院心理所的一项大数据研究表明，高龄老人是心理健康的高危人群。

中央财经大学社会与心理学院社会学系副教授丁志宏通过对10149名高龄老人2018年的数据进行分析研究发现，在回答“如果您有心事或想法最先向谁说”这一问题时，90.2%的高龄老人选择求助家人。 丁志宏认为，高龄老人较少求助社会，是因为社区提供的服务往往和老年人需求“错位”，服务质量、价格、理念也与老年人所想不同。随着年龄增长，高龄老人精神求助越来越家庭化、社会化程度越来越低，家庭是满足高龄老人精神需求的“主阵地”。他建议制定适合我国国情的、以家庭为单元的社会支持政策，向照料高龄老人的家庭提供帮助，如制定与父母同住子女享受住房补贴、购房减免税收等政策，落实定期看望父母的补助政策等。

“互助式”服务为社区老年人精神慰藉打开“新天地”

“精神慰藉是解决老年人心理问题的重要途径。”刘均娥说，走入老人内心、解决老人心理问题，是社区养老服务的重要板块。

在北京奥运村街道开展的一个服务项目中，刘均娥做了这样的尝试：组织社会参与意愿较高的低龄活力老人组建志愿团队，引导低龄老人为高龄老人服务，以“邻里互助养老”等主动服务形式，有计划、有针对性地面向老年人群体开展精神慰藉志愿服务。

老年瑜伽、金婚老人婚纱照拍摄、“老龄人谈老龄事”讲座、“老年人常见心理问题和沟通技巧”线下交流会……在系列精神慰藉活动中，老年人产生共鸣、敞开心扉，分享自己的生活经验和困惑，负面情绪得到了疏导和释放。

北京青年政治学院副教授梅丽萍说，他们大多数还没有准备好如何做一个他人眼中期待的老人，很多问题需要引导和疏通。

入住养老机构的不适呼唤细致心理呵护

入住养老院后整宿睡不着觉，不停呼唤管家，甚至需要管家的陪伴才能入睡；经常觉得身体这里或那里疼痛，时不时呼叫医生……现实中，从家搬到养老机构，很多老年人并不适应，容易产生焦虑等心理问题。

首厚大家朝阳社区院长谭疆宜说，从养老机构的实践来看，老年人心理健康问题与其接受的其他养老服务有正相关关系。

她总结发现，入住养老机构的老年人常见心理问题背后有以下原因：生活环境改变，与他人相处中分寸把握不好；单身老人有强烈孤独感；老年人的正常心理退化导致沟通中产生误会；心中“小我”被无限放大，渴望被关注；老年人背景、阅历不同导致文化冲突；老年人情感需求导致困惑或冲突；一些老年人有轻度认知障碍，对其他老年人生活产生影响；家属缺乏对老年人的正确引导，有的甚至会责备老人，衍生更大的心理问题。

制定入住适应计划、设立“400”服务热线、请专业社工进行心理督导……首厚大家朝阳社区用这些方法，帮助入住老人尽快适应“新生活”。

心理学专家陆晓娅说，老年人心理波动往往和生活事件相联系，护理人员要理解这一点，同时学习更有效的陪伴、沟通方法，这样才能帮助老人更好走完人生最后一程。

（据新华社）