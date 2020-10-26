从孩子出生到上幼儿园这个阶段，是婚姻关系最脆弱、矛盾最集中的阶段。家庭关系经营的好坏关键在于夫妻两人是否有独立的心智，是否足够成熟，是否能够转变角色，积极承担父职母职，是否有面对问题，解决问题的能力。

小芙和丈夫的关系原本不错，但在生了孩子后，夫妻俩矛盾频发。小芙嫌弃婆婆带孩子的方式不够科学，婆婆认为小芙难伺候，两个人总是为鸡毛蒜皮的事吵架。小芙让妈妈来带孩子三个月，妈妈和婆婆相处不来，发生了激烈的口角。小芙的丈夫觉得妻子有了孩子后，眼里心里只有孩子，忽略了自己；小芙觉得丈夫不配当父亲，因为他下班回家什么都不干……俩人闹了大半年后，离婚了。

骤降的婚姻满意度

心理学的研究表明，在进入婚姻后，尤其是在第一个孩子出生后，有67%的女性对婚姻满意度急剧下降，为什么呢？

因为孩子刚出生后，女性的身心比较脆弱，但育儿却非常繁重，女性作为妈妈要喂奶，照顾孩子，忙得手忙脚乱，连睡一觉都是奢侈，如果丈夫不够给力，女性在身体劳累、睡眠缺乏、又得不到支持的情况下对婚姻自然就会产生不满。

而在我国情况更为复杂，女人生了孩子之后，大多数都需要婆婆或妈妈来帮忙带孩子，又会涉及到婆媳矛盾，丈母娘和女婿的矛盾。

避免一触即发的家庭大战

从孩子出生到上幼儿园这个阶段，是婚姻关系最脆弱、矛盾最集中的阶段，也是离婚的高峰期。该如何避免家庭大战甚至离婚呢？

孕期不要分居两地，丈夫在妻子怀孕期间就要参与进来。

产后的很多家庭矛盾其实在孕期就已埋下了伏笔。那些怀孕期间就分隔两地，妻子回娘家和父母一起生活，丈夫独自在外工作的模式是很容易产生问题的。男人会觉得老婆怀孕与我无关，生孩子只是女人的事情。

其实怀孕是夫妻俩共同的事情，如果丈夫能够照顾孕吐的妻子，陪妻子去做产检，和妻子一起感受胎动，进行胎教，他进入父亲的角色就会更快。所以，丈夫需要从孕期就参与，积极转变角色，与妻子一起为做父母做准备。

怀孕或备孕时就要商量好，孩子谁来带？

是妻子全职在家带孩子？是婆婆、丈母娘或是请保姆带孩子？月子里是请月嫂还是住月子中心？确定好孩子谁来带，可以减少很多家庭矛盾。每个家庭都不一样，需要找到适合自己家庭的方式。

坐月子时，避免让双方父母同时过来照顾。

两个年轻人在一起生活就存有差异，如果双方父母再住一起，彼此看不惯对方的生活习惯，四个老人，加你们俩，还有一个哇哇哭的婴儿，家庭大战往往一触即发。

生完孩子女人身心最脆弱，要尽量给她一个安静放松、有利于身心恢复的环境，月子里女人如果得不到丈夫足够的关爱、支持与理解，那么这个遗留问题会成为日后影响夫妻关系的定时炸弹。

育儿需要分工合作，别自己不带孩子还指责带孩子的人。

在咨询中，遇到很多妈妈自己无力无时间带孩子，却对老人带孩子的方式各种干涉。改变别人通常很困难，结果，老人因为你的干涉和你吵，吵到最后人家不帮你带了，你又怂了，这就是自己没有认清现实。

老人不是你的员工，不要用员工的标准要求老人。请老人帮忙带孩子，要想关系处理得好，分工合作很重要。比如，我家的分工是这样的：早上9点到12点我工作，这段时间爷爷奶奶怎么带孩子我不管。12点到晚上7点是我带孩子的时间，晚上7点到11点是丈夫和我一起带孩子的时间。如果你带不了孩子又喜欢指责别人，就容易引发家庭矛盾。

与父母分离，与伴侣联合

夫妻关系是定海神针，从心理上脱离原生家庭，独立自主，才会有和睦的家庭关系。

在咨询中发现，有孩子后矛盾大爆发的家庭都有一个共同特征：他们没法脱离父母，也没法在自己家中做主，而是让父母在自己家做主。

没生孩子前，没有和老人住，还是个成年人。有孩子后，父母一来，就会发现和父母之间的心理脐带没有剪短。一有矛盾发生，就去找父母评理、诉苦，让父母站在自己这边，有的直接让父母去声讨或者教训对方。表面看来，赢了争吵，却破坏了长久的婚姻幸福。最终导致婆媳矛盾、岳母与女婿的矛盾不可调和，自己的婚姻以离婚收场。

还有的夫妻总在比较在养育孩子这件事上，谁的父母付出更多。这种比较本质上是心理没有成熟，将自己和自己的父母视为共同体，而不是将小家庭的夫妻关系视为第一位。

很多夫妻中的一方因为缺乏独立性，又没有把握好夫妻关系这一定海神针，导致有孩子后，在诸多的压力和矛盾中，两个人就走散了。结婚有孩后，在老人帮带孩子的情况下，家庭关系经营的好坏关键在于夫妻两人是否有独立的经济能力、独立的心智，是否已足够成熟，是否能够转变角色，积极承担父职母职，是否有面对问题、解决问题的能力，是否能做到与父母分离，与伴侣联合，两人连为一体。

如果做到这些，有孩子后的夫妻关系不仅不会变坏，还会变得更好，孩子在这样内心强大的父母的照顾下，也更能够快乐茁壮地成长。（心理咨询师 梅亚）