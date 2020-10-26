开展农家乐建筑质量安全检查
近年来，不少地方兴办农家乐，既满足了人们休闲放松的需要，又成为农民增收的重要渠道。然而，农家乐房屋坍塌事故时有发生，亟须来一次安全检查。
一些农家乐通常是在自家住房上改建、扩建的，往往存在一些问题。比如有些农户为了省钱，常常会购进一些劣质建材，或者由不具备施工资质的单位施工，缺乏规范操作，工程竣工后也没有严格的安全验收等。
安全问题不容马虎大意。一方面，有关部门要进一步加强农家乐的审批监管，规范申报经营标准，严格审查经营资质，对不具备营业资质的坚决取缔。另一方面，相关部门要适时开展农家乐的建筑质量安全检查，一旦发现问题，立刻责令整改，特别是对于建材质量、施工质量存在严重、明显安全隐患的，要强化督查检查，确保整改到位，决不能让这些“带病”的房屋威胁群众生命财产安全。
山东济南市 李红军
《 人民日报 》（ 2020年10月26日 07 版）
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