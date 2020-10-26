杜绝餐饮浪费 餐厅义不容辞

日前，到了饭点，记者走进浙江杭州市拱墅区某连锁餐饮店，一眼就看到了张贴在墙上的厉行节约宣传标语，再环绕观察一圈，发现餐桌上少有剩菜剩饭。“浪费现象确实改善了许多。”店长储海兵说。

“以前，生日宴、同学会等宴请的浪费现象一直比较严重。”储海兵进一步说道：“之所以会产生这种现象，与讲排场、要面子的心理有很大关系。一些人宴请客人时，要是看到餐桌上没剩点菜，就会担心客人没吃饱，甚至自责太小气。因此，顾客经常点餐过量，吃不完也不愿意打包，因为觉得这样会很没面子。”

在浙江竹林人家餐饮有限公司董事长王旭君看来，菜品不合口味或搭配不合理，也是造成餐饮浪费的重要原因。“顾客口味不同，喜欢的菜品也不一样。比如浙江本地人喜欢吃泥螺、红膏咸蟹等生冷腌制食品，外地人就不一定吃得习惯了。还有一些地方特色美食，很多人点了，也就是尝尝鲜，基本吃不完。”王旭君说。

此前餐饮浪费有多严重？储海兵给出了一个直观的参考：“此前我们店每天有接近3桶半人高的泔水。过多的餐饮浪费，不仅会增加厨余垃圾处理成本和餐馆经营支出，还会给客人造成菜不好吃的印象，餐厅的品牌形象也会受损。”

记者走访了解到，近段时间以来，为制止餐饮浪费行为，浙江宁波旅游饭店实施文明餐桌督导员上岗、推出自助餐“光盘行动”有奖、试行大中小份菜单等一系列措施。位于杭州市江干区的天虹购物中心组建了一支文明用餐督导队，引导商家、顾客厉行节约。浙江不少餐饮单位都纷纷行动起来，从餐厅管理、服务等方面杜绝浪费。

如今，在储海兵的餐厅，餐饮浪费现象有了很大改善，泔水量减少30%以上，厨余垃圾也变少了。“杜绝餐饮浪费绝不是顾客的单方面行动，餐饮单位同样义不容辞。”据储海兵介绍，餐厅从优化菜品着手，将菜品总量从原来的近140道缩减为80道，同时在制作流程上也推陈出新，尝试利用食材边角料创作新菜或用作配料，减少食材浪费。餐厅还多次对员工进行培训，要求服务员引导顾客根据就餐人数、口味等合理点餐。

在王旭君的餐厅，店内不仅增设了“光盘行动”等宣传标语，点菜区也将实物展品改为“模型+灯箱点菜”，并在线上线下同步推出小份菜，提高菜品性价比。“在服务方面，我们着重留心餐前、餐后两个环节，点菜时提醒顾客不够再加，餐后还主动提醒客人打包。”王旭君说。

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 07 版）