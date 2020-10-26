节约粮食，可持续生活的选择

节约粮食不仅事关粮食安全保障，也是推动实现资源环境可持续发展的重要路径。如何培养民众的节约意识，怎样把商家未售出的食物分配给需要的民众，如何更有效地处理食品垃圾以降低碳排放……在很多国家，政府、企业和民间力量不断做出新的尝试，积累了有益经验

德 国

政府推动强化民众节约意识

本报驻德国记者 花 放

德国图能研究所和斯图加特大学去年发布的一份调查显示，德国每年大约有1200万吨食品被浪费，其中52%的食品浪费来自普通家庭。而普通家庭的食品浪费中，约有50％是完全可以避免的，相当于每年可减少约600万吨碳排放。为此，德国联邦政府于2019年正式出台《减少食品浪费国家战略》，目标是到2030年将零售和消费环节产生的食品浪费减少一半，并降低整个生产和供应链的废弃食品数量。

早在2012年，德国食品和农业部就提出了一项名为“不应扔进垃圾桶”的倡议，希望各界更加关注食品浪费问题。这份倡议为国家战略的出台和执行创造了良好的社会基础。为了提高德国民众珍惜食物的意识，该倡议特别谈到了遏制食品浪费对于环境保护的意义。据估算，全球约30％的温室气体排放与食品生产、加工和运输等环节有关。将食品浪费和环保这两个话题联系起来，通过量化的环保数据直观呈现浪费的危害程度，大大加强了人们对减少食品浪费的重视程度。

另有调查显示，在德国，每天被扔掉的食材中，有大批是因为过了最佳食用期、包装出错或是卖相不佳，其中大部分是可以正常食用的。有大约30%的德国人不能正确区分食品的最佳食用期和保质期。这意味着，每年会有大量过了最佳食用期但仍能安全食用的食品被丢弃。针对这一情况，德国政府和弗劳恩霍夫研究所正在研发一种“智能包装”，通过该技术手段，包装上不同颜色的色条会对应显示食材的新鲜程度，消费者很容易就能确定食物是否还能食用。为了推广该技术，德国政府计划投资约1400万欧元。

在联邦政府的引导下，越来越多的企业、组织以及志愿者参与到节约食物的行动中。海伦·埃克施泰因是非营利组织“共享食物”的一名“食物拯救者”，她每天会开车去多家建立了合作关系的超市，在那些即将被扔掉的食材中挑选仍可食用的部分，然后分配给有需要的人们。在该组织看来，食物生产出来就应该被合理地食用，而不是扔进垃圾桶。

在柏林，与“共享食物”类似的机构约有25家。“我们这样做，不仅是为了解决缺乏食物的人的需求，更重要的，是促使人们培养一种环境友好的、可持续生活的意识。”海伦·埃克施泰因说。

（本报柏林电）

墨西哥

社区食堂促进剩余食物再分配

本报驻墨西哥记者 刘旭霞

在墨西哥城日客流量高达35万的阿巴斯托中心批发市场内，建有一个食品回收中心。每天，市场将未销售完的大量过剩食物提供给该中心，继而分发到墨西哥城内的社区食堂、社会福利部以及其他慈善机构。

阿巴斯托市场内就有这样一处社区食堂。人们在这里只需花费10比索（1比索约合0.32元人民币），就可以享用价值50比索的丰盛套餐。在墨西哥城，类似的社区食堂有近500个，年内将增加至600个。

联合国粮农组织的数据显示，在墨西哥，有近37％的食物被浪费。而与此同时，很多贫困人口却因不能获得充足的食物而忍饥挨饿。“通过（建立社区食堂）这种方式，不仅可以减少食物浪费，还可以保障城市贫困居民获得食物的权利。”墨西哥城市长克劳迪亚·欣鲍姆说。社区食堂从2013年9月开始实施，是墨西哥政府发起的“全国反饥饿运动”项目之一，其目的在于通过投入一定的财政预算为低收入群体提供食物和营养保障。截至2018年4月，墨西哥有50万人从社区食堂项目中获益。

“将仍然完好的剩余食物重新分配给需要的人，是减少食物浪费的最佳选择。”联合国粮农组织驻墨西哥代表费尔南多·巴克罗表示。多年来，墨西哥以立法形式督促减少粮食浪费，为食物再分配提供政策支持。墨西哥城在2017年出台《食品无私捐赠法》，用以指导和规范针对贫困人群的粮食捐赠。2018年，墨西哥参议院通过《全国粮食利用委员会法》，成立全国粮食利用委员会。该委员会负责制定减少粮食损失和促进粮食有效利用的国家政策和战略。

“粮食浪费不仅带来严重的社会经济后果，造成土地、水、能源等资源的损失，还增加了温室气体的排放。”墨西哥议员埃克托·门恰卡认为，“我们只有从减少浪费食物开始，才能促进对食物更加合理的利用”。

“我们应寻求全面的解决方案，墨西哥政府、食品销售商、消费者都应提高节约意识，以确保民众及其子孙后代拥有充足的健康食品。”墨西哥参议院国家复兴运动党协调员里卡多·蒙雷亚尔表示。

在促进食物再分配方面，墨西哥的社会力量也在积极发挥作用。墨西哥食品银行协会是一家非营利组织，致力于在生产、运输、分配、消费等各个环节减少浪费，帮助消除饥饿和解决营养不良问题。据统计，仅2017年一年，墨西哥食品银行协会在全国范围内拯救的食物超过10万吨，其中55%是水果和蔬菜。该协会通过与5200多家机构签订协议，将这些食物送到学校、孤儿院、戒毒所和各种协会组织，使120万人受益。

（本报墨西哥城电）

泰 国

形成从食物到肥料的“绿色循环”

本报驻泰国记者 赵益普

临近晚上8时，泰国曼谷的一家咖啡店正准备打烊，工作人员收拾着当日未售完的面包糕点、蔬菜沙拉等食物。“以前，这些无法长时间保存的食物如果未售出，大多只能当垃圾处理掉。”店长瓦利蓬告诉记者，最近该店刚刚在一家名为“尹迪”的食物分享网站上完成注册，“现在每天卖不完的食物可以挂到网站上以低价出售，既挽回了损失，也减少了食物浪费，一举两得”。

26岁的曼谷姑娘普拉妮是“尹迪”最早的用户之一。由于平时工作忙，吃饭经常点外卖，现在她更多地使用“尹迪”。“几乎所有的食品都是半价，一份500泰铢（1泰铢约合0.22元人民币）的下午茶在这里只需约200泰铢就能买到。”普拉妮说：“相比于外卖，在这里购买食物省钱又环保。”

今年7月1日在曼谷上线以来，这家旨在减少食物浪费、践行绿色环保的网站已经有20个注册商家，其中包括自助餐厅、咖啡厅、面包店、超市等。

为减少食物浪费，同时为社会贫困群体提供帮助，泰国非营利组织“SOS泰国”与酒店、餐厅、咖啡厅等商家建立联系，鼓励它们将没有卖完的食物分发给当地的孤儿院、难民社区和残疾人救助中心。“SOS泰国”官网显示，过去4年里，该组织已为310万名民众提供食物，减少了1.3万吨食物浪费。

食物浪费带来了严重的环境危害。泰国污染控制厅2017年的统计数据显示，泰国当年的食物垃圾总量约为1750万吨，达到了全国有机垃圾总量的64%。以环保的方式处理分解食物垃圾因而具有积极意义。

泰国科技创业公司“菜园”近期开发了一个名为“食物垃圾桶”的废弃食物回收装置，可以将回收的食物垃圾自动转化为肥料。“食物垃圾桶”看上去与普通垃圾桶无异，其“秘诀”在于底部的三层特殊黏土，它可以有效吸收食物垃圾中的有机物，促进有机物分解，最终发酵成为土壤肥料。“菜园”联合创始人玛尼塔表示，希望通过“食物垃圾桶”更好地解决食物垃圾的分解问题，促进形成从食物到肥料的“绿色循环”，为环保贡献力量。

（本报曼谷电）

西班牙

企业捐赠食物享受税收减免

本报驻西班牙记者 姜 波

根据西班牙农业、渔业和食品部的数据，在西班牙，每年大约有770万吨的食物被浪费。近年来，为了减少浪费发生，很多企业和机构加入遏制食品浪费的行列。特别是随着手机应用的兴起，一些以节约食物为使命的网络平台应运而生，搭建起了食物生产方和需求方之间便捷的调配渠道。马德里的“希望食品”公司就是这样一家网络平台。

有意捐赠食物的企业只需在网络平台上提出申请，告知捐赠的食物种类和数量，“希望食品”便会在约定时间派人上门收取，并告知捐赠企业这些食物的最终去向。希望获得捐助的社会组织或福利机构也可以通过网络平台提出申请，在审核通过后，“希望食品”会致电这些机构以确认捐赠事宜，随后“送货上门”。“希望食品”以“给予剩余食物新的生命”为口号，致力于在减少食物浪费的同时帮助更多弱势群体。

在这一过程中，“希望食品”将从捐赠企业收取一定佣金以维持运营。企业捐赠食物被视为慈善行为，享受一定的税收减免。由于减免的额度大于支付的佣金，企业捐赠有一定动力，因此实现了多方共赢的局面。

桑坦德银行是一家与“希望食品”建立了合作关系的企业。自2018年7月起，桑坦德银行在马德里的几家分行每日将银行食堂未卖出的餐食捐赠给“希望食品”，平均每月捐献2000份餐食。马德里的27家星巴克门店迄今也向“希望食品”捐赠了1800份套餐。“希望食品”的负责人表示，计划进一步扩大运营规模和覆盖面，使更多企业参加到节约食物的行动中来。

Too Good To Go是一款在欧洲多个国家受到欢迎的手机应用，2018年9月登陆西班牙市场。该应用通过与当地餐厅、超市、食品零售店等合作，将这些门店当天未能销售完的食物以原价近1/3的价格出售。用户可以在手机应用中选择附近的门店和喜爱的食物套餐。目前，该应用在西班牙的注册用户超过140万，吸引了3000余家商铺参与其中，累计售出逾95万份食物。

经朋友推荐，26岁的弗朗西斯科几个月前便开始使用这一应用。一份平时10至15欧元的套餐，只需不到5欧元就能买到。这对于刚开始独立生活的他来说，节约了不少开支。该应用还会显示购买每份套餐对降低碳排放所作的贡献，让减少食物浪费的环保意义更加直观，这也是这款应用受到欢迎的重要原因。

食物生产和供应环节产生的浪费同样不可忽视。自2012年起，西班牙最大的企业联合会之一AECOC宣布实施一项旨在减少行业内浪费的计划，共有500家食品生产和分销领域的企业参与其中。参与企业在生产过程中优化食品的分量和包装，将不能直接上市销售的产品，用于食品再加工或用作畜牧业饲料。通过该计划，参与企业的食品浪费率从1.71%降低至0.7%。

（本报马德里电）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 17 版）