内蒙古分阶段治理塑料污染

本报呼和浩特10月25日电 （记者张枨）记者近日从内蒙古自治区发改委召开的全区塑料污染治理工作新闻发布会获悉：内蒙古将按照3个时间段，分步骤、分领域推进塑料污染治理工作。

据悉，内蒙古塑料污染治理工作的总体目标是：第一阶段是2020年，在部分盟市、领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。第二阶段是2022年，一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品得到推广，塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。第三阶段是2025年，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，全区塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 14 版）