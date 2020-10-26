在安哥拉完成抗击新冠肺炎疫情医疗援助工作后，中国政府抗疫医疗专家组日前启程回国。在安哥拉期间，专家组走访了当地多家新冠肺炎救治定点医院、核酸检测机构、方舱医院，对当地300多名医务人员进行线上培训，并向在安中资机构和华侨华人进行疫情防控指导。

“社区应如何进行病例排查？”“如何对不同程度患者进行分类处理？”“中医药在防疫中的应用效果怎样？”……20日，专家组同当地卫生官员和医疗机构代表开展座谈，交流抗疫经验。安哥拉卫生部长卢图库塔表示，中国专家无私分享抗疫经验和做法，让当地医务人员学习借鉴到先进的抗疫措施，“在专家组悉心指导下，安卫生部门有效提升了疫情防控和救治能力，为民众提供更好的卫生健康保障”。

在对安哥拉疫情形势和国家卫生防疫体系进行评估的基础上，专家组向安卫生部门提交了《新冠肺炎疫情防控国家建议书》，从社会隔离、社区排查、核酸检测、疫情监测、诊疗救治等方面给出具体建议，并提供了发热门诊平面图、发热门诊流程图、重点人群追踪管理、分区分级分类防控等方案。专家组组长刘争说，在安哥拉期间，专家组进行了详尽调研，根据当地实际情况，就存在的问题提出具体建议，“我们都希望能尽己所能帮助当地民众”。

中国政府援安抗疫医疗专家组是应安哥拉政府邀请，由中国国家卫健委组建，湖北省卫健委选派，于10月7日完成在莱索托的工作任务后，赴安哥拉继续开展抗疫援助工作。10名专家组成员来自外科、呼吸科、重症医学科、感染科、检验科、中医内科等领域。安哥拉国家医院事务局长若维塔表示，中国举全国之力快速控制住疫情，“专家组的到来坚定了我们战胜疫情的信心，中国医生的敬业奉献令人敬佩。”

安哥拉卫生部公共卫生国务秘书穆芬达表示，中国政府和人民通过抗疫援助、物资捐赠、经验分享等方式为安哥拉抗击疫情提供了重要帮助。在中国企业大力支持下，安哥拉建成“火眼实验室”，全面提升了病毒检测能力，“我们对中方一如既往的支持和帮助铭记于心”。

中国驻安哥拉大使龚韬表示，专家组成员不辞辛劳、连续奋战，为当地带来了急需的专业知识和宝贵经验，用实际行动践行了人类命运共同体理念。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年10月26日 03 版）