新疆新增137名新冠肺炎无症状感染者

中新社乌鲁木齐10月25日电 (记者 孙亭文 赵雅敏)新疆喀什地区疏附县24日报告一例新冠肺炎无症状感染者。新疆卫健委副主任顾莹苏25日晚在此间召开的喀什疫情新闻发布会上称，发现无症状感染者后，当地对其密切接触者、密切接触者的密切接触者进行核酸检测，截至25日14时，137人呈阳性，均与其父母所在的工厂相关联。经专家诊断，均为无症状感染者。

24日，喀什地区疏附县对“应检尽检”人员进行定期检测中，发现1例新冠肺炎无症状感染者。该例无症状感染者，女，17岁，疏附县站敏乡二村村民，10月24日，在定期核酸检测中结果呈阳性，经专家诊断为无症状感染者，已转入喀什定点医院进行隔离医学观察。目前，没有发热、咳嗽等症状。

顾莹苏称，疫情发生后，新疆迅速开展流行病学调查及溯源工作。流调人员迅速对核酸检测阳性人员开展流行病学调查和病毒溯源工作，现已基本掌握138名无症状感染者活动轨迹，对排查到的所有密切接触者、密切接触者的密切接触者、一般接触者等风险人群已落实健康管理措施。

据悉，为确保当地民众身体健康，新疆立即以疏附县为重点，对喀什地区开展全员免费核酸检测，抽调新疆核酸检测中心和其他地州600余名核酸检测人员紧急支援喀什地区开展核酸检测工作，喀什地区也抽调本地区2500余名专业人员组建检测团队，支援疏附县对全县人员进行核酸检测，各县市同步开展全员核酸检测，预计疏附县在10月25日内可完成全员检测，其他县市在10月27日内可检测完毕。

据介绍，喀什地区需检测总人数逾474万人，截至25日14时，已进行核酸采样逾283万人，已出结果逾33万人，暂未发现异常。其中疏附县需检测总人数24.5万人，已进行核酸采样24.5万人，已出结果8.6万人。除与疏附县站敏乡三村工厂相关联137人检测呈阳性外，其余均为阴性。

顾莹苏表示，发现无症状感染者后，在第一时间将其转入定点医院进行医学隔离观察，医疗救治专家对其进行检查会诊，实施科学救治。根据有关政策，无症状感染者和确诊病例住院期间的所有费用全免。

顾莹苏还说，目前，喀什地区的航空、铁路、公路等交通道路全部正常畅通。外地来喀什人员不实行隔离，无需携带核酸报告，只需要落实戴口罩、测体温、扫健康码措施即可。需要离开喀什的外地游客，只需要持七日内有效核酸检测阴性报告，均可以正常离开喀什。