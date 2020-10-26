新疆公布喀什地区疏附县无症状感染者流调溯源情况

中新网乌鲁木齐10月25日电(记者 孙亭文 赵雅敏)10月24日，新疆喀什地区疏附县报告一例新冠病毒肺炎无症状感染者。新疆维吾尔自治区卫健委副主任顾莹苏25日通报“关于疏附县疫情流调溯源工作”称，今年以来，该感染者一直在疏附县，无外地旅居史，感染者检测阳性前16天内无确诊病例、疑似病例和发热病人接触史、无野生动物接触史。

图为新疆维吾尔自治区卫健委副主任顾莹苏25日通报“关于疏附县疫情流调溯源工作”。 赵雅敏 摄

10月25日19时50分，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开喀什疫情新闻发布会，通报相关情况。

10月25日19时50分，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开喀什疫情新闻发布会，通报相关情况。 赵雅敏 摄

顾莹苏通报称，该例无症状感染者，女，17岁，居住在疏附县站敏乡二村，在疏附县某制衣厂工作。家中有4口人，其一般住在工作单位，近期曾三次回家休息。第一次为9月15日—16日、第二次为9月28日—10月3日、第三次为10月17日—18日。一家4口人无外出史、手术史、无其他疾病史。

顾莹苏还通报了该无症状感染者近期具体的活动轨迹，如下：

9月15日工厂放假从喀什市粤丰家具城十字路口乘坐公交车到站敏路口下车，由其母亲骑电动车接回家中。

9月16日在家未外出。

9月17日乘坐母亲的电动车到制衣厂上班，期间未外出。

9月28日放假乘坐母亲的电动车回家，期间未外出。

10月3日乘坐母亲的电动车返回制衣厂。

10月17日下午18:00，其母亲骑电动车到制衣厂将其接回，路上没有停车，没有接触人。当晚到三村其父母所在的工厂宿舍，与父亲、母亲一起吃饭。

10月18日下午18:00，其与母亲一起去星期天巴扎，19:30到县城百家商城买衣服，21:00回制衣厂上班。

10月19日至23日在制衣厂工作未外出。

10月24日核酸检测结果呈阳性，经专家诊断为无症状感染者。目前，在定点医院接受隔离医学观察。患者无发热、咳嗽、乏力、腹泻等症状，经医院进一步CT检查无异常，IgM、IgG均为阴性。

10月24日下午，疾控部门对其所在的制衣厂共有831人进行核酸检测，结果均为阴性；对其密切接触者16人，密切接触者的密切接触者406人进行核酸检测，137人检测呈阳性，均与其父母所在的三村工厂相关联。经专家诊断，均为无症状感染者；其父母及哥哥核酸检测结果为阴性。对以上无症状感染者的所有密切接触者、密切接触者的密切接触者已全部实行隔离医学观察。

顾莹苏介绍，按照新疆疫情防控指挥部常态化疫情防控的部署要求，本着对各族群众身体健康和生命安全高度负责的精神，喀什地区立足于“早发现、早报告、早隔离、早治疗”原则，将防控关口前移，建立常态化预警机制，对重点人群实行“应检尽检”，每周开展常态化核酸检测。这次首例无症状感染者就是在对“应检尽检”人员每周常态化核酸检测中发现的。这充分证明，对重点人群定期开展核酸检测监测，是疫情常态化下排除隐患的重要举措，可以帮助疾控部门尽快、尽早地发现无症状感染者，有效阻断疫情传播蔓延的渠道，切实落实“四早”要求，有效保障各族群众的身体健康和生命安全。