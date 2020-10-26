国家卫健委派工作组赴新疆喀什指导疫情防控

中新社北京10月25日电 新疆喀什地区近日通报新增1例新冠肺炎无症状感染者。中国国家卫生健康委员会25日已派出工作组，赴新疆喀什指导当地开展疫情防控工作。

据新疆维吾尔自治区卫生健康委员会最新通报，2020年10月24日，喀什地区疏附县对“应检尽检”人员进行定期检测中，发现1例新冠肺炎无症状感染者，已转入喀什定点医院进行隔离医学观察。

当日，疏附县疫情防控指挥部立即启动应急响应，开展流行病学调查，目前对其密切接触人员已经全部实行隔离医学观察，并开展核酸检测，正在对该例无症状感染者曾经活动场所进行全面排查。

喀什市委宣传部25日透露，截至25日早上8时，核酸检测组到位602个，核酸已采样308207人，预计利用2天时间完成全民核酸检测。

当前，为确保当地学生安全，各中小学走读学生、幼儿园暂时停课至10月30日，检测完成后，及时复课。全面核酸检测期间，各大商超正常营业，生活物资供应充足。

截至目前，吉林、湖南等多地已发布通知，明确要求加强新疆喀什地区返回人员的排查管控。

北京市疾病预防控制中心也提醒市民称，近期如无十分必要，建议不要前往新疆喀什地区旅行及出差。近14天内有喀什旅行史的市民，如出现发热、干咳等症状，及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊，并主动告知医生旅行史、接触史等情况。