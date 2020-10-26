北京市疾控中心：近期如无必要 建议不要前往新疆喀什地区

人民网北京10月25日电 据北京市疾病预防控制中心消息，10月24日，新疆喀什地区疏附县发现1例新冠肺炎无症状感染者。北京市疾控中心提醒市民朋友，近期如无十分必要，建议不要前往新疆喀什地区旅行及出差。

新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报，2020年10月24日，喀什地区疏附县对“应检尽检”人员进行定期检测中，发现1例新冠肺炎无症状感染者。当日，疏附县疫情防控指挥部立即启动应急响应，开展流行病学调查，目前对其密切接触人员已经全部实行隔离医学观察，并开展核酸检测，正在对该例无症状感染者曾经活动场所进行全面排查。

北京市疾控中心提醒市民朋友，近期如无十分必要，建议不要前往新疆喀什地区旅行及出差。近14天内有喀什旅行史的市民朋友，请注意做好自身健康监测，如出现发热、干咳等症状，及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊，并主动告知医生旅行史、接触史等情况，便于及时排查。对于新疆喀什来京就诊的朋友，在就诊时请主动告知医生居住地情况及接触史，特别是有无喀什地区疏附县旅行史。秋冬春季是呼吸道传染病高发季节，新冠疫情风险增加，请大家继续保持高度的防控意识，科学配戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、与他人保持1米以上社交距离，注意饮食卫生，生熟分开、煮熟煮透确保食品安全。