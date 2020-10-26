警惕潜入年轻人生活的“笑里藏毒”

近日，江苏无锡惠山警方接到辖区群众报警称，一小区居民楼楼道内，经常有被丢弃的小钢瓶。办案经验丰富的民警发现，这些小钢瓶疑似吸食“笑气”用的“笑气瓶”。

经缜密侦查，民警在该小区一住户家中抓获非法销售“笑气”的嫌疑人陈某，现场缴获“笑气”两箱480瓶。随后，警方陆续抓获嫌疑人高某等4人，至此，一条非法销售“笑气”的犯罪链被警方摧毁。此案涉案价值约69万元。

当地非法售卖“笑气”的情况时有发生，警方在此前的一起案件中，缴获“笑气”115箱逾3.2万瓶。

中青报·中青网记者调查发现，国内一些地区的医院也曾接诊过因吸食“笑气”精神失常的患者，以及因长期吸食“笑气”成瘾导致双腿瘫痪的患者。记者在网上输入一些特殊字符，仍能搜索到售卖“笑气”的相关商家。

年轻人为何热衷吸食“笑气”

8月19日0时许，江苏泰兴市公安局民警巡逻至一美食广场附近时发现，3名年轻男子正在汽车内吸食“笑气”。

2018年6月，徐州某宾馆清洁工发现一名女孩躺在宾馆房间地上没有了呼吸。警方调查发现，这名18岁女孩系酒后吸食“笑气”死亡。

据了解，“笑气”学名一氧化二氮，是一种无色有甜味的麻醉性气体。该气体主要用作手术麻醉剂、奶油发泡剂、汽车助燃剂与火箭氧化剂。吸入该气体后，吸食者在丧失痛觉的同时，脸部肌肉会失控，表现出诡异的痴呆笑容，因此，该气体得名“笑气”。“笑气”有着许多带有迷惑性的别称，如“奶油气弹”“嗨气球”等。正因如此，吸食者吸食“笑气”时，通常自称在“打气球”。

一位医学专家表示，由于该气体作用短暂需多次反复吸食，因此易造成大脑缺氧，并导致中枢神经系统受损，导致记忆力下降、反应迟钝、精神障碍、瘫痪甚至窒息死亡。

实际上，与海洛因、大麻等传统毒品受到严格管控的状况不同，违法的“笑气”买卖在线上、线下已达到猖獗程度。

“笑气”可以在网上销售

在一些互联网交易平台上，记者搜索“笑气”“氧化氮”等关键词时，平台都会弹出显示字样为“非常抱歉 没有找到相关宝贝”的界面。但搜索“奶油气弹”“奶油发泡器”等关键词后，就能轻松搜出一大批商家。

一家名为“环保设备耗材厂家直销”的网店就表示可以定制气体。在记者表明想定制的气体为一氧化二氮后，商家警觉地表示：“亲，您要定制的是‘笑气’？”记者表示将用来制作奶油，商家要求记者提供营业执照与危险品使用手续，并表示：“不管量多量少，必须得有相关手续，不然不予交易。”

除正规经营的店铺外，交易平台中依旧有一些灰色店铺。一家名为“咖啡奶茶1”的淘宝店铺询问记者购买“奶油气弹”的用途，在记者表示用于制作奶油后，店家回复：“那我们就给您发制作奶油的气弹。”记者询问该气弹装填的是否为一氧化二氮时，商家隐晦地表示：“看不懂就没法聊了，在这里不能发敏感字眼儿。如果不能用，我们就白送，不用瞎担心。”

即使互联网交易平台已经通过相关措施抵制这种灰色交易，但仍有“漏网之鱼”逍遥法外。在微信、微博等社交平台，此类现象同样严重。

记者在微博上搜索了上述相关关键词，在出现许多禁毒类新闻的同时，仍有少数疑似贩卖、诱导吸食“笑气”的违禁内容未被删除。多个微博用户就在微博平台上公然宣传、销售“笑气”气弹，一位微博用户在2019年9月3日发布微博提到，“奶油气弹kayser高纯度打发精品”。

一个名为“介铨”的微博号向记者表示，可以出售相关产品。记者添加了该微博用户提供的微信号，对方表示该产品6盒192元、12盒362元、30盒880元。每盒共有奶油气弹10粒，每粒含有氧化氮气体8克。对方强调，该气弹只出售给餐饮店，新用户一次最多只可以买3盒，但该商家并未跟记者核实身份。

更令人触目惊心的是，在微博上，还有许多年轻人以吸食“笑气”为潮流。一位微博用户发布内容称：民宿里面居然有吸食过的“笑气”瓶、嗨气球……还有本修仙手册，“佩服佩服！”

根据线索，记者进入青年群体追求的所谓“潮流物品”的销售群中。在某个香烟销售群中，一个名为“肉粽弟弟”的用户表示自己因贩卖“笑气”，两年前才被释放，并再三表示：“我十分后悔当时的行为，以后我再也不会碰这种东西了。”

但在该群里，仍有一些人通过与购买者私聊的方式销售“笑气”。一位微信用户就称出售气弹，标价400元一箱，一箱10盒，每盒24支。在其发送的实物图片中，产品的包装上印有“Bestwhip”的英文字样，这就是圈内人熟知的“笑气小钢瓶”。

律师建议加强对“笑气”的监管

实际上，由于缺乏对成瘾性、耐受性、身体危害和非法性的界定，国内法律对“笑气”并未明确定性。换句话说，“笑气”并不在国家规定的毒品范畴内，也没有被纳入麻醉药品和精神药品范畴。

“‘笑气’虽没有被定义成毒品，但它能导致生理和心理双重成瘾，和毒品的作用机理十分相似。”一毒品专家接受媒体采访时表示，“笑气”被列入《危险化学品目录》，根据《危险化学品安全管理条例》，国家实行管制许可，未经许可不得经营。

北京市炜衡律师事务所律师周浩分析，年轻人追求刺激误入“笑气”陷阱，体现出部分青年法律意识较为淡薄。高校与各部门应加强相关教育，以案说法，引导青少年树立正确价值观，以免误入歧途。

周浩建议对“笑气”加强监管，要将其纳入更高级别的限制类清单中，只有这样，法律才能对违法经营的人给予更重的惩罚；安监等部门应对“笑气”的生产、运输、储存等环节加强安全监管；对涉嫌违规的上游卖家、下游买家都应加大管理力度、加重惩罚措施；互联网平台也应加强监管，定期对涉嫌发布违禁信息的账号进行整改，并删除其所发布的信息，净化网络环境。

中青报·中青网记者 李超 实习生 左智越 来源：中国青年报