民政部表态：推动解决老年人智能技术困难

【现实挑战】不会使用智能设备，看病、出行受阻，不少老年人对智能化、数字化生活难以适应

【应对策略】民政部表态，将联合相关部门，深入研究老年人在智能技术中遇到的困难，提高涉老智能产品的适老性，满足老年人出行、就医、预约服务等方面的需求

快速发展的智能时代，反而给不少老年人的生活带来了不便：新冠肺炎疫情期间，不少老年人使用“健康码”遇到困难，再次将老年人对智能化、数字化生活难以适应的问题摆上了台面。

北京青年报持续关注这一话题，曾刊发过《奔跑的智能时代 别忘了走得慢的人》《“老人无健康码乘地铁受阻”引众人支招》等养老话题文章，并且刊发过《对老年人“数字扫盲”应有制度性安排》等评论文章。

10月23日，民政部在北京召开2020年第四季度例行新闻发布会，养老服务司副司长李邦华在回答媒体关注的这一问题时表示，当前，智能技术、信息技术日新月异，让人们的生活越来越便捷，但是也出现了不少老年人没有智能手机、不熟悉智能化设备操作导致遇到许多困难和麻烦等问题。下一步，民政部将以老年人为中心，推动解决老年人在民政服务中遇到的智能技术困难。

老人生活受阻引起反思：

等等走得慢的人

疫情期间，老年人因没有或不会使用智能手机，无法出示“健康码”而导致出行受阻甚至引起争端的事件比比皆是。今年3月，江苏镇江某公交车上几位老人用老年机无法出示“健康码”被赶下车的相关报道引发热议；8月，哈尔滨无法扫描“健康码”，一名老人两度被请下公交车；同样在8月，大连地铁旅顺站，一位老人与安检人员因“健康码”引起争执的视频引起关注。工作人员多次让老人出示个人“健康码”，但老人自称听力有问题，表示“你们没给我通行证”，情绪激动。

在这些热点事件的评论中，责备老人不守规矩的声音越来越小，更多声音开始反思：谁都有老的一天，每个老人都不该被忽视。科技不断发展，我们是不是应该等等这些走得慢的人？

据中央网信办发布的数据，截至今年3月，我国网民规模超过9亿，但60岁及以上网民占比仅为6.7%。这意味着，有相当数量的老年人没能及时搭上网络快车。由于信息技术在疫情防控期间的充分运用，老年人在防疫期间感受到的不便愈发凸显。老年群体中，不仅有人在出示“健康码”时遇到问题，还有人因为不会用智能手机而遇到买菜、看病、出行的困难。即便没有疫情，也会有越来越多的老年人感受到现代社会的不便，产生严重的脱节感、失落感。

老人挂号不便无法就医

卫生管理部门要求落实绿色通道

近日，四川一医院取消现场挂号，老人因挂号不便无法就医，急得大喊“你们不能把我们拒之门外啊！”被媒体报道后，医院已迅速回应，相关部门正在积极处理此事，目前有“便利通道”等多项措施解决老年患者挂号不便的问题。

10月23日，四川省卫健委官网发布《关于进一步落实老年人就医绿色通道的通知》，要求进一步落实老年人医疗服务优待政策，为老年人等特定人群看病就医提供便利服务。四川省卫健委老龄健康处回应媒体称，因开展防疫工作，医院取消现场挂号给老年人造成不便，卫健委此前就有相关的规定，要为老年人就医提供便利，这次下发该通知并非只针对近期事件。

而在北京，2019年北京市卫生健康委的老龄健康工作要点已明确要求，所有二级及以上医疗机构都要为老年人提供挂号、就医等便利服务。北青报记者了解到，即使没有挂号窗口，老人也可以在工作人员或者志愿者的帮助下在挂号机上操作挂号取号。

民政部表态登上热搜

网友热评优先解决挂号问题

同样在10月23日，“民政部将推动解决老年人智能技术困难”的话题登上热搜。央视新闻的相关微博获得超2万网友点赞，热评前两名均是希望“医院挂号开设人工窗口”。也有网友反映，看病不光是挂号要用机器取号，取药也得先扫码取号，这让不会使用智能设备的老人晕头转向。因此，除了开通老年人专用通道、优先窗口等建议，不少网友建议“人工服务应该存在”。

民政部养老服务司副司长李邦华表示，在现实生活中，的确存在不少老年人没有智能手机、不熟悉智能化设备操作，导致生活遇到许多困难和麻烦等问题。鉴于此，下一步民政部将重点推动解决老年人在民政服务中遇到的智能技术困难。

具体措施包括，鼓励村（居）委会社区工作者、志愿者、养老机构工作人员、家属等，帮助老年人学习智能手机、信息平台等新技术，克服不会用、不敢用、不能用智能技术的困难。在今年修订的《养老机构管理办法》中，也有相应条款规定“养老机构应当为老年人家庭成员看望或问候老年人提供便利，为老年人联系家庭成员提供帮助”，如果老年人住在养老机构中，养老机构就可以为他们提供相关培训、辅助服务。

李邦华介绍，民政部还将在民政服务领域继续保留人工服务、面对面的服务方式，让那些无法使用智能设备的老年人，也能办理相关业务；在民政服务领域运用智能信息技术时，坚持适老化原则，避免给不熟悉使用智能设备的老年人增加负担。同时，联合相关部门，深入研究老年人在智能技术中遇到的困难，提高涉老智能产品的适老性，满足老年人在出行、就医、预约服务、线上消费等方面的需求。

文/本报记者 陈斯