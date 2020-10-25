中医学认为，“肝开窍于目”，意思是说，眼睛的生理功能主要依赖于肝血濡养，《黄帝内经》早有“肝受血而能视”之说。同时，强调肝主藏血的功能，认为“人卧则血归于肝”，也就是说，人只要一闭眼或一睡着，肝脏就能发挥其藏血之功。因此，传统养生中，非常强调通过闭眼来养肝，眼皮相当于肝脏工作和休息的开关，眼一闭，则肝血藏，肝脏开始休整。闭目养神、日间小憩是养肝血的重要方法。

闭眼养肝可在工作、学习间隙进行，也可选安静之处闭目独坐，排除一切外界干扰。安心养神，使全身经络疏通、气血流畅。在闭目的同时，可配合眼功练习，以改善头晕眼花、视物模糊、眼睛干涩、眼肌疲劳等症状。具体做法是：轻闭双眼，用两手大拇指从眼内角向外擦24次；或两手四指并拢，以指面在两目上向外轻轻转摩24次，再向内转摩24次。

日间小憩可在午饭后进行，饭后闭目小憩不仅能为肝脏供给更多血液，还能为肝细胞提供充足的氧和营养成分，对肝脏大有益处，对已患有肝病的人来说，更是一种简单而有效的护肝方法。研究结果显示，闭目休息时流经肝脏的血液比站立活动时增加40%左右，通过肝脏的血流越大，肝脏得到的营养供给也越多，可加快肝细胞恢复。▲