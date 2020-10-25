天冷了，警惕胃溃疡加重
东南大学附属中大医院消化内科主任 施瑞华 □博士 刘 洋
几天前，刘先生着凉后开始频频呕吐，呕吐物呈咖啡色，连续5次后，出现呕血、黑便的情况，家人赶紧将其送往医院。经诊断，刘先生的情况属于上消化道出血。
受到温差大等因素的影响，近日东南大学附属中大医院消化内科接诊了多例消化道出血病人。这类患者通常发病急、出血量大，可伴有失血性休克，甚至危及生命。
常见的消化道出血，原因主要有以下几种：胃、十二指肠溃疡；肝硬化患者若伴有门静脉高压以及食管、胃底的静脉曲张，一旦吃坚硬食物可能导致曲张静脉破裂而出血；大量喝酒或暴饮暴食导致贲门黏膜撕裂等。其中，尤其以胃溃疡、十二指肠溃疡患者多见，由于天气转冷，血管收缩、胃酸分泌增多，造成消化道溃疡面加大、加深，侵蚀周围血管，从而出现胃或十二指肠溃疡出血。
内镜检查发现，刘先生胃溃疡加重，胃的贲门处存在出血点，在镜下为其进行了止血治疗。术后，刘先生恶心呕吐、解黑便的症状得到明显缓解。▲
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