有血斑的鸡蛋能不能吃

山东读者陈女士问：最近朋友送来了一些“土鸡蛋”，我发现有的打开后有一小块血红色的斑点。我上网查了一下，有人说这是受精鸡蛋，也有人认为是变质了。我有些拿不准，这样的鸡蛋还能不能吃？

上海瑞金医院(北院区)营养科营养师杨诗晗答：血斑并不是大家所认为的“受精”或“变质”，而是母鸡卵巢或输卵管中微小血管破裂的结果，这样的鸡蛋煮熟后可以放心食用。如果血斑出现在蛋黄上，说明出血可能发生在卵泡释放卵子的卵巢。卵泡是一个充满液体的囊，包含数条血管，它可能在产卵过程中破裂。一旦有一条血管破裂，血液就可能沉积在蛋黄上。如果血斑在蛋清上，意味着出血发生在鸡蛋被释放到输卵管后。血斑产生的原因比较多，比如年龄较大的老母鸡在产蛋周期快结束时，以及年轻小母鸡刚开始产蛋时，往往会产下较多含有血斑的蛋。此外，缺乏某些维生素以及压力等因素也会增加血斑蛋出现几率。一般来说，血斑蛋的产生几率较低，在鸡蛋出厂前，工厂会通过一定的光学方法来检测血斑蛋，但难免有一两只“漏网之蛋”到了消费者手中。相对来说，“土鸡蛋”中发现血斑蛋的几率会大一些。▲