直播吃食野生动物将被严查

昨天，市场监管总局发布通知，将组织开展2020网络市场监管专项行动（网剑行动），重点任务包括严厉打击野生动植物及其制品非法交易行为，保护野生动植物资源和公共卫生安全。严肃查处通过微博、微信、视频网站、直播平台等网络社交平台，发布、直播和恶意传播、转发违法猎捕、杀害、吃食、加工、虐待和利用野生动物及制品的视频和网络直播行为；加大野生动植物及其制品交易监管力度，全面禁止网上非法野生动植物交易。

通知指出，重拳打击不正当竞争行为，规范网络市场竞争秩序。严厉打击排除、限制竞争及妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行行为，依法查处电子商务平台经营者对平台内经营者进行不合理限制或者附加不合理条件等行为。

集中治理网上销售侵权假冒伪劣商品，守住安全底线。以食品（含保健食品）、药品、医疗器械、防疫用品、化妆品、儿童用品、服装鞋帽、家居家装、汽车及配件等舆情热点、社会反映集中、关系公众生命健康安全的产品为重点，开展集中整治，强化线上线下联合监管和信息共享，严惩违法犯罪行为。

严厉打击野生动植物及其制品非法交易行为，保护野生动植物资源和公共卫生安全。严肃查处通过微博、微信、视频网站、直播平台等网络社交平台，发布、直播和恶意传播、转发违法猎捕、杀害、吃食、加工、虐待和利用野生动物及制品的视频和网络直播行为；加大野生动植物及其制品交易监管力度，全面禁止网上非法野生动植物交易。

强化互联网广告监管，维护互联网广告市场秩序。集中整治社会影响大、覆盖面广的门户网站、搜索引擎、电子商务平台、移动客户端和新媒体账户等互联网媒介上发布违法广告行为，曝光一批大案要案。

依法整治社会热点问题，营造良好网络市场环境。规范“直播带货”等网络经营活动秩序，依法惩处“直播带货”等领域违法犯罪行为；加强二手物品网络交易平台监管，依法打击借众筹名义实施非法集资、诈骗等违法犯罪行为，依法整治社会热点问题。（记者 蔺丽爽）