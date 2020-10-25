北京疾控中心：境外人员乘国际航班回国前应做核酸检测

昨天下午，北京市第171场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从发布会上获悉，10月23日0时至24时，本市新增报告2例境外输入新冠肺炎确诊病例，均从巴基斯坦输入，一人为轻型、一人为普通型，因集中隔离，两人没有密切接触者。

23日新增报告2例境外输入确诊病例

在昨天下午的发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍了23日本市境外输入病例的相关情况。病例1：某男，46岁，四川籍，在巴基斯坦工作。10月8日乘坐CA946航班由巴基斯坦回国，10月9日抵达北京首都机场，海关进行健康筛查并采样后，经闭环管理运送至隔离观察酒店，当日海关报告新冠病毒核酸检测结果为阴性。该患者隔离观察期间出现咽痛，10月22日对其进行咽拭子新冠病毒核酸检测，结果呈阳性，即由120负压救护车转运至地坛医院；10月23日，市疾控中心复核为阳性，经市级专家组会诊，诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

病例2：某男，51岁，四川籍，在巴基斯坦工作。10月8日乘坐CA946航班由巴基斯坦回国，10月9日抵达北京首都机场，海关进行健康筛查并采样后，经闭环管理运送至隔离观察酒店，当日海关报告新冠病毒核酸检测结果为阴性。该患者隔离观察期间出现咽干等症状，10月22日对其进行咽拭子新冠病毒核酸检测，结果呈阳性，即由120负压救护车转运至地坛医院；10月23日市疾控中心复核为阳性，经市级专家组会诊，诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

刘晓峰表示，以上2例确诊病例抵京后一直处于集中隔离中，均无密切接触者；已对确诊病例居住的隔离观察酒店进行消毒。

据北京市委宣传部副部长徐和建介绍：“自新冠肺炎疫情发生以来，北京累计报告本地新冠肺炎确诊病例759例，境外输入181例，目前在院治疗3例。”

秋冬季到来市民要继续坚持戴口罩

徐和建提醒，新冠肺炎病毒具有长期性和复杂性，境外输入风险仍然存在，必须时刻警惕，一刻不放松抓好外防输入、内防反弹工作，切实巩固来之不易的疫情防控成果。要外防输入，抓好常态化疫情防控，继续做好直航北京航班管控，严格防疫措施，持续做好远端防控、口岸查控、航班管控，实现从国门到家门的全流程闭环管理。坚持进口冷链食品常态化管理，做好从业人员防护和运输装备外包装的消毒工作。

徐和建提醒，秋冬季到来，要继续做好秋冬季疫情防控措施，市民朋友要继续坚持戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集、保持社交距离等良好文明健康习惯，做好个人防护。

境外人员乘国际航班回国前应核酸检测

近期全国各地都出现了境外输入新冠肺炎的确诊病例，对此，大家应如何做好个人防护？刘晓峰表示，外防输入依然是本市疫情防控的重中之重，希望大家做到非必要不出境，不去有疫情的国家和地区。

刘晓峰说，各驻外机构单位要随时关注当地疫情信息，按照疫情防控需要，为员工提供符合疫情防控要求的工作、生活环境和充足的防疫物资等。要关注员工的健康状况，开展疫情防控和知识宣传，指导员工做好个人防护和健康监测、科学就医。

承担境外工程的施工单位要注意宿舍管理和用餐管理，要降低宿舍员工的密度，避免不必要的人员聚集。境外工作和留学的人员要密切关注当地的防控信息，日常工作生活中要做到科学戴口罩、勤洗手、不聚集、保持安全的社交距离，减少不必要外出，出现不适等症状要做好防护、及时规范就医，不建议进行国际旅行。

境外人员乘国际航班回国前应进行核酸检测，知晓健康状况，途中做好个人防护，全程佩戴口罩，入境时严格遵守检疫、健康申报、隔离、健康管理等防控措施，14天隔离期内要每日做好健康监测，出现不适症状要及时报告，规范就医。

文/本报记者 蒋若静 武文娟 李泽伟