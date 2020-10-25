重阳到！老年人秋季重"养心"，贵在"三坚持"

今天（农历九月初九）是我国传统节日——重阳节，又称老年节。秋季，自然界阳气渐收，阴气渐长，秋风劲急，气候干燥。人们起居调摄应与气候变化相适应，以免秋天肃杀之气对人体产生不良影响。北京中医药大学东方医院刘杨医生提示，对于老年人来说，秋季养心是关键，不妨做到三个坚持。

一、坚持户外锻炼

秋季是一个丰收的季节，稻花飘香，谷子金黄，花果争艳，空气清新，老年人应积极锻炼身体，提高健康水平，增强抗病能力。选个好天气，找一处宽阔的场地，约上三五知己，进行体育运动，无论是爬山、踢毽子、八段锦，只要选择适合自己的运动，就可以为身体注入新的活力，促进新陈代谢，保持一个好心情。

二、坚持按时起居

秋天气候波动，早秋由暑期湿热向深秋寒凉过度，身体也随自然变化而逐渐收敛，阳气逐渐向内收养，所以注重精神调养是秋季养心的关键。心平气和以养性，清心醒脑以养神。按时起居，保持充足的睡眠，为日常补充精力，其重要性不言而喻。故人言“卧，休也，为养生之要务”，人在睡眠时，机体各系统器官的活动相对减弱，减少了能量的消耗，使得身体能够得到恢复，才能用充足的精神面对每一天。

三、坚持呵护精神

伴随着易变的天气，秋季也容易使人情绪波动、脾气暴躁，平时多接近大自然可以让心情平静不少。如果真的觉得心情无法平静，也可以借着运动将心底的不满情绪发泄出来。或者找朋友走走，尽量不要让自己处于孤单压抑的环境中。要知道，十尺寒冰非一日之寒，压抑着会让自己的内心更加抑郁。

相关知识

常做两个动作能疏肝理气、益气养心

1、从腋下的大包穴开始，沿心下到胸骨正中做一个弧形的推拉动作，来回往返操作30遍；

2、再以大鱼际推擦膻中穴30遍。

注意：操作时速度不要太快，一秒钟2遍就可以了，不能憋气，自然呼吸，以局部微微发热为度。