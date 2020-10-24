中国太平支持山东普惠型补充医疗险“齐鲁保”在济南落地实施

10月24日，山东普惠型补充医疗险“齐鲁保”在济南发布。

“齐鲁保”是由山东省医保局、济南市医保局指导，中国太平保险集团旗下太平养老作为主承保方，联合太平人寿、太平财险等11家保险公司共同推出的惠民保险。

作为一款具有公益性的普惠保险产品，“齐鲁保”门槛低、覆盖广、保费低、保额高、保障全、服务多，凡是济南市城镇职工、城乡居民医疗保险以及省直医保的参保人员均有资格投保，有效衔接了济南医保、省直医保，惠及900万济南居民。济南居民仅需59元/年，即可获得最高250万元保障，保障范围涵盖基本医疗保险、大病保险补偿后个人承担自付费用和15种特定高额药品。同时，积极创新缴费方式，支持济南电子医保卡个人账户余额缴费。