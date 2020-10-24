2020首届“人民好医生”大会在京举行

人民网北京10月24日电 10月24日，由人民网·人民健康、中国研究型医院学会共同主办的首届“人民好医生”大会在京举行。会上，2020年“人民好医生”推荐宣传活动结果正式发布。

活动自9月份启动征集，在全国范围广泛征集“人民好医生”候选人、候选团队，得到了医疗健康领域以及社会各界的广泛关注与支持，经过初选、专家评审委员会评议、网络公示等环节，最终推选出57名“2020年人民好医生”（名单附文末）。

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁对“2020年人民好医生”推荐宣传活动做了相关介绍，他表示，作为网上的人民日报，人民网高度重视人民健康，积极服务健康中国建设，大力开展医疗健康宣传报道，并参与大健康领域的信息化、智能化、大数据建设。举办本次大会旨在持续宣传广大医护群体为守护人民健康做出的重要贡献，营造尊医重卫的良好风尚。人民网要让尊医重卫蔚然成风，不断提升广大医护人员的职业荣誉感、工作成就感、生活幸福感。

中国研究型医院学会会长何振喜表示，希望以此宣传推介更多具有人民至上、生命至上、患者至上崇高职业精神的优秀医务工作者，努力营造尊医重卫、医患和谐的良好社会环境，为推进健康中国建设、实现人民对美好生活向往凝聚蓬勃力量。

大会现场，由人民网建设的人民日报旗下新媒体“人民好医生”客户端正式推出医生端，重点向全国医护人员和公立医院提供专属服务和综合服务。涵盖医学名家服务、学术培训服务、智慧医疗服务、医院党建服务和人民爱医专项公益服务等功能板块。

首届“人民好医生”大会与2020中国研究型医院学会高峰论坛同步召开。中国研究型医院学会管理顾问、海南省原省委书记卫留成，著名医院管理专家、中国研究型医院学会首要发起人秦银河，国务院国有资产监督管理委员会副主任、中华全国总工会副主席翁杰明，国家知识产权局局长申长雨，原卫生部副部长、中国医院协会荣誉会长曹荣桂，原国家卫计委副主任、中国卫生信息与健康医疗大数据学会会长金小桃，中国研究型医院学会管理顾问委员会主任委员、原国家市场监督总局副局长马正其，原国家食品药品监管总局副局长、国务院国有重点大型企业监事会主席刘怡，中国研究型医院学会管理顾问、河南省原副省长、中国国际经济交流中心副理事长、秘书长张大卫，中国研究型医院学会管理顾问、安徽省原副省长、中国企业联合会副会长黄海嵩，中国研究型医院学会副会长、解放军总医院副院长何昆仑等嘉宾出席了上述活动。

附：2020年“人民好医生”推荐宣传活动最终入选名单

学术成就-大医精诚典范

柯美云 北京协和医院消化内科

胡大一 北京大学人民医院心内科

丁彦青 南方医科大学南方医院病理科

学术成就-科技创新典范

马 丁 华中科技大学同济医学院附属同济医院妇产科学系

陈 凌 解放军总医院第一医学中心神经外科医学部

孙兴怀 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院

窦科峰 空军军医大学第一附属医院

肖新华 北京协和医院内分泌科

魏世辉 解放军总医院第一医学中心眼科

翁习生 中国医学科学院北京协和医院外科学系

段丽萍 北京大学第三医院消化科

杨业发 海军军医大学第三附属医院/东方肝胆外科医院

纪 妹 郑州大学第一附属医院

马晓东 中国人民解放军总医院第一医学中心神经外科

周伟平 海军军医大学第三附属医院肝外三科

周宗科 四川大学华西医院骨科

韩为东 解放军总医院第一医学中心

学术成就-青年风尚典范

刘贵华 中山大学附属第六医院生殖中心男科

吴润晖 首都医科大学附属北京儿童医院血液肿瘤中心

刘 明 北京医院泌尿外科

赵金忠 上海市第六人民医院运动医学科

陶凯雄 华中科技大学同济医学院附属协和医院普外科

张晓华 上海交通大学医学院附属仁济医院神经外科

夏云龙 大连医科大学附属第一医院

吴 南 中国医学科学院

叶贤伟 贵州省人民医院呼吸与危重症医学科

张明玺 武汉市中医医院心血管内科

学术成就-优秀专家团队

北京大学人民医院神经内科团队（北京大学人民医院张俊领衔）

北京协和医院罕见病多学科诊疗MDT 团队（北京协和医院张抒扬领衔）

中国研究型医院学会危重医学专业委员会团队（郑州大学第一附属医院孙同文领衔）

华中科技大学同济医学院附属协和医院心血管团队（同济医学院附属协和医院黄恺领衔）

北京协和医院过敏医学专家团队（北京协和医院孙劲旅领衔）

科普传播-新锐人气典范

王 仲 成都市第五人民医院临床营养科

李建平 北京大学第一医院心内科

陆 敏 南京医科大学附属苏州科技城医院儿科

周 翔 中国医学科学院肿瘤医院介入科

岳嘉宁 复旦大学附属中山医院血管外科

科普传播-先锋引领典范

刘中民 上海市东方医院心胸外科

谭先杰 北京协和医院妇产科

曾 强 解放军总医院第二医学中心健康管理研究院

徐 琳 中国人民解放军南部战区总医院老年心血管内科

刘东伟 郑州大学第一附属医院肾内科

科普传播-卓越影响典范

薄世宁 北京大学第三医院重症医学科

刘 健 北京大学人民医院心血管内科

张晓艳 中日友好医院皮肤病与性病科

林明贵 清华大学附属北京清华长庚医院感染性疾病科

医学人物-特别贡献者

何新华 首都医科大学附属北京朝阳医院急诊科

郭立新 北京医院内分泌科

邹 旭 广东省中医院重症医学科

詹维伟 上海交通大学医学院瑞金医院超声科

田 文 解放军总医院第一医学中心普通外科医学部甲状腺与疝外科

赵继荣 甘肃省中医院骨伤科临床医学中心

刘 潜 赣南医学院

张抒扬 北京协和医院

医学人物-身边守护者

陈迎贵 青海省海东市互助土族自治县人民医院急诊科

麦 刚 德阳市人民医院

杜庆锋 南方医科大学南海医院