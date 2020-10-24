秦银河：加强实践创新 打造研究型医院先进支撑体系

人民网北京10月24日电 “要站在时代发展和战略全局的高度，深刻洞察世界百年未有之大变局、全球新冠疫情冲击、新科技革命、产业革命兴起，为创建研究型医院带来的巨大机遇和复杂影响，坚持‘以人民为中心’的发展思想，更加科学地理清研究型医院创建实践的思路方法。”在今天举办的2020中国研究型医院高峰论坛暨首届“人民好医生”大会上，研究型医院建设主要倡导者秦银河教授表示。

会上，秦银河以《研究型医院的实践思考》为题作了主旨报告。他指出，要顺应人类卫生健康事业进步的时代潮流，以马克思主义的科学思维方式认识研究型医院建设创建实践。政治性是研究型医院的首要属性，政治思维是研究型医院实践人民至上、公益为先的核心引领；创新性是研究型医院的内在要求，创新思维是研究型医院实践质量建设、内涵发展的关键引擎；战略性是研究型医院的发展特征，战略思维是研究型医院实践前瞻谋划、持续转型的先导要求；系统性是研究型医院的建设保证，系统思维是研究型医院实践体系推进、整体提高的协同之基。国际性是研究型医院的时代标志，国际思维是研究型医院实践全球视野、迈向一流的格局前提。

“科学理清研究型医院创建实践的思路方法，要在汲取历史启迪和实践智慧的基础上，坚持‘一个中心、四个第一’的总方略。”秦银河介绍，“一个中心”即以人民为中心的发展思想；“四个第一”就是以疑难危重病诊治为第一要务、以科技创新为第一动力、以优秀人才为第一资源、以成果转化为第一路径。

此外，秦银河还提到，研究型医院的创新发展，要做好产、学、医、研联合创新转化，发挥院所校企资源优势，互补共享，聚力研发新药物新技术新器械等成果。同时，要全面完善研究型医院人才建设体系，重视医学科研设施条件建设，着力打造临床研究型医学科技平台、应用导向型产业技术平台、数据密集型基础支撑平台等。