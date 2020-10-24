2020年“人民好医生”推荐宣传活动结果揭晓（附名单）

人民网北京10月24日电 10月24日，由人民网·人民健康、中国研究型医院学会联合主办的首届“人民好医生”大会在京举行。会上，2020年“人民好医生”推荐宣传活动的入选名单正式发布。

活动自9月启动征集，在全国范围广泛征集“人民好医生”候选人、候选团队，得到了医疗健康领域以及社会各界的广泛关注与支持，经过初选、专家评审、网络公示等环节，最终推选出57名“2020年人民好医生”（名单见附件）。

本次活动旨在宣传医生群体为健康事业发展、维护人民群众健康作出的重要贡献，弘扬医生群体体现的崇高职业精神，呼吁全社会对医生和健康事业给予更多关注、理解和支持。

附：2020年“人民好医生”推荐宣传活动最终入选名单

学术成就-大医精诚典范

柯美云 北京协和医院消化内科

胡大一 北京大学人民医院心内科

丁彦青 南方医科大学南方医院病理科

学术成就-科技创新典范

马 丁 华中科技大学同济医学院附属同济医院妇产科学系

陈 凌 解放军总医院第一医学中心神经外科医学部

孙兴怀 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院

窦科峰 空军军医大学第一附属医院

肖新华 北京协和医院内分泌科

魏世辉 解放军总医院第一医学中心眼科

翁习生 中国医学科学院北京协和医院外科学系

段丽萍 北京大学第三医院消化科

杨业发 海军军医大学第三附属医院/东方肝胆外科医院

纪 妹 郑州大学第一附属医院

马晓东 中国人民解放军总医院第一医学中心神经外科

周伟平 海军军医大学第三附属医院肝外三科

周宗科 四川大学华西医院骨科

韩为东 解放军总医院第一医学中心

学术成就-青年风尚典范

刘贵华 中山大学附属第六医院生殖中心男科

吴润晖 首都医科大学附属北京儿童医院血液肿瘤中心

刘 明 北京医院泌尿外科

赵金忠 上海市第六人民医院运动医学科

陶凯雄 华中科技大学同济医学院附属协和医院普外科

张晓华 上海交通大学医学院附属仁济医院神经外科

夏云龙 大连医科大学附属第一医院

吴 南 中国医学科学院

叶贤伟 贵州省人民医院呼吸与危重症医学科

张明玺 武汉市中医医院心血管内科

学术成就-优秀专家团队

北京大学人民医院神经内科团队（北京大学人民医院张俊领衔）

北京协和医院罕见病多学科诊疗MDT 团队（北京协和医院张抒扬领衔）

中国研究型医院学会危重医学专业委员会团队（郑州大学第一附属医院孙同文领衔）

华中科技大学同济医学院附属协和医院心血管团队（同济医学院附属协和医院黄恺领衔）

北京协和医院过敏医学专家团队（北京协和医院孙劲旅领衔）

科普传播-新锐人气典范

王 仲 成都市第五人民医院临床营养科

李建平 北京大学第一医院心内科

陆 敏 南京医科大学附属苏州科技城医院儿科

周 翔 中国医学科学院肿瘤医院介入科

岳嘉宁 复旦大学附属中山医院血管外科

科普传播-先锋引领典范

刘中民 上海市东方医院心胸外科

谭先杰 北京协和医院妇产科

曾 强 解放军总医院第二医学中心健康管理研究院

徐 琳 中国人民解放军南部战区总医院老年心血管内科

刘东伟 郑州大学第一附属医院肾内科

科普传播-卓越影响典范

薄世宁 北京大学第三医院重症医学科

刘 健 北京大学人民医院心血管内科

张晓艳 中日友好医院皮肤病与性病科

林明贵 清华大学附属北京清华长庚医院感染性疾病科

医学人物-特别贡献者

何新华 首都医科大学附属北京朝阳医院急诊科

郭立新 北京医院内分泌科

邹 旭 广东省中医院重症医学科

詹维伟 上海交通大学医学院瑞金医院超声科

田 文 解放军总医院第一医学中心普通外科医学部甲状腺与疝外科

赵继荣 甘肃省中医院骨伤科临床医学中心

刘 潜 赣南医学院

张抒扬 北京协和医院

医学人物-身边守护者

陈迎贵 青海省海东市互助土族自治县人民医院急诊科

麦 刚 德阳市人民医院

杜庆锋 南方医科大学南海医院