2020年“人民好医生”推荐宣传活动结果揭晓（附名单）
人民网北京10月24日电 10月24日，由人民网·人民健康、中国研究型医院学会联合主办的首届“人民好医生”大会在京举行。会上，2020年“人民好医生”推荐宣传活动的入选名单正式发布。
活动自9月启动征集，在全国范围广泛征集“人民好医生”候选人、候选团队，得到了医疗健康领域以及社会各界的广泛关注与支持，经过初选、专家评审、网络公示等环节，最终推选出57名“2020年人民好医生”（名单见附件）。
本次活动旨在宣传医生群体为健康事业发展、维护人民群众健康作出的重要贡献，弘扬医生群体体现的崇高职业精神，呼吁全社会对医生和健康事业给予更多关注、理解和支持。
附：2020年“人民好医生”推荐宣传活动最终入选名单
学术成就-大医精诚典范
柯美云 北京协和医院消化内科
胡大一 北京大学人民医院心内科
丁彦青 南方医科大学南方医院病理科
学术成就-科技创新典范
马 丁 华中科技大学同济医学院附属同济医院妇产科学系
陈 凌 解放军总医院第一医学中心神经外科医学部
孙兴怀 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院
窦科峰 空军军医大学第一附属医院
肖新华 北京协和医院内分泌科
魏世辉 解放军总医院第一医学中心眼科
翁习生 中国医学科学院北京协和医院外科学系
段丽萍 北京大学第三医院消化科
杨业发 海军军医大学第三附属医院/东方肝胆外科医院
纪 妹 郑州大学第一附属医院
马晓东 中国人民解放军总医院第一医学中心神经外科
周伟平 海军军医大学第三附属医院肝外三科
周宗科 四川大学华西医院骨科
韩为东 解放军总医院第一医学中心
学术成就-青年风尚典范
刘贵华 中山大学附属第六医院生殖中心男科
吴润晖 首都医科大学附属北京儿童医院血液肿瘤中心
刘 明 北京医院泌尿外科
赵金忠 上海市第六人民医院运动医学科
陶凯雄 华中科技大学同济医学院附属协和医院普外科
张晓华 上海交通大学医学院附属仁济医院神经外科
夏云龙 大连医科大学附属第一医院
吴 南 中国医学科学院
叶贤伟 贵州省人民医院呼吸与危重症医学科
张明玺 武汉市中医医院心血管内科
学术成就-优秀专家团队
北京大学人民医院神经内科团队（北京大学人民医院张俊领衔）
北京协和医院罕见病多学科诊疗MDT 团队（北京协和医院张抒扬领衔）
中国研究型医院学会危重医学专业委员会团队（郑州大学第一附属医院孙同文领衔）
华中科技大学同济医学院附属协和医院心血管团队（同济医学院附属协和医院黄恺领衔）
北京协和医院过敏医学专家团队（北京协和医院孙劲旅领衔）
科普传播-新锐人气典范
王 仲 成都市第五人民医院临床营养科
李建平 北京大学第一医院心内科
陆 敏 南京医科大学附属苏州科技城医院儿科
周 翔 中国医学科学院肿瘤医院介入科
岳嘉宁 复旦大学附属中山医院血管外科
科普传播-先锋引领典范
刘中民 上海市东方医院心胸外科
谭先杰 北京协和医院妇产科
曾 强 解放军总医院第二医学中心健康管理研究院
徐 琳 中国人民解放军南部战区总医院老年心血管内科
刘东伟 郑州大学第一附属医院肾内科
科普传播-卓越影响典范
薄世宁 北京大学第三医院重症医学科
刘 健 北京大学人民医院心血管内科
张晓艳 中日友好医院皮肤病与性病科
林明贵 清华大学附属北京清华长庚医院感染性疾病科
医学人物-特别贡献者
何新华 首都医科大学附属北京朝阳医院急诊科
郭立新 北京医院内分泌科
邹 旭 广东省中医院重症医学科
詹维伟 上海交通大学医学院瑞金医院超声科
田 文 解放军总医院第一医学中心普通外科医学部甲状腺与疝外科
赵继荣 甘肃省中医院骨伤科临床医学中心
刘 潜 赣南医学院
张抒扬 北京协和医院
医学人物-身边守护者
陈迎贵 青海省海东市互助土族自治县人民医院急诊科
麦 刚 德阳市人民医院
杜庆锋 南方医科大学南海医院
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