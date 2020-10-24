北京中医药大学东方医院亚健康科主任医师 彭玉清

坚果营养丰富，吃起来又脆又香，是大家常备手边的零食。从养生角度讲，吃坚果不能过量，否则容易生痰生热。

为延长保质期、保证口感，市面上的坚果加工方法多为烤、炒、油炸，高油高糖高盐，吃多了容易上火。同时，坚果油脂含量高，中医认为膏脂难以运化，容易化生痰热。比较隐蔽的风险是，这种上火很多人不会想到是吃坚果造成的，长时间积累叠加，会使“火”久郁体内，逐渐演变为“痰湿”，出现舌苔厚、口黏腻、双腿沉重、乏力等表现。

如何健康吃坚果，记住两点就够了。一是控制量。不建议每天都吃，每周吃3~5次就行了，每次也不要吃太多，以一小把为宜。二是尽量生吃。少吃或不吃炒制、炸制的坚果，可考虑吃生坚果，或吃煮熟的坚果，比如放进粥或米饭中。▲