世卫组织：新冠疫情正处于一个“关键时刻”
世界卫生组织总干事谭德塞23日表示，对于全球尤其是北半球国家来说，目前新冠疫情正处于一个“关键时刻”，未来几个月将非常“艰难”。
谭德塞在当天举行的例行新闻发布会上表示，现在是10月份，真正的冬天还没有到来，但已有太多国家的病例数呈指数级增长，很多地区的医院和重症监护室接近负荷极限。他敦促有关国家立即采取综合性措施，以减少本可避免的死亡，防止基本医疗体系崩溃并避免学校等再次关闭。
在当天的新闻发布会上，世卫组织卫生紧急项目技术负责人范凯尔克霍弗在回答媒体记者提问时表示，关于新冠病毒溯源问题的国际计划正在稳步实施中，世卫组织已和有关国际专家进行接触，相信很快就会有进一步消息。
随着北半球进入冬季，全球新增新冠确诊病例数在加速上升，特别是在欧洲和北美地区。世卫组织23日公布的数据显示，全球确诊病例较前一日增加44万多例，累计确诊病例超过4157万例，其中美洲地区累计确诊超过1917万例，欧洲地区累计确诊超过880万例。（记者聂晓阳 陈俊侠）
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