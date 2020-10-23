2020泰州滨江工业园区（北京）大健康新材料产业推介会在京举办

10月23日下午，以“聚焦大健康，对接京津冀”为主题的2020泰州滨江工业园区（北京）大健康新材料产业推介会在北京举办。此次推介会由泰州滨江工业园区管委会主办、泰州科聚新材料技术研究院有限公司协办，国家和北京市相关单位领导、大健康新材料产业企业家代表，部分高校和科研院所专家学者、金融机构代表等近150位嘉宾应邀参加。

泰州滨江工业园区党工委副书记、管委会主任潘小泉出席会议并致辞。他表示，围绕泰州市产业强市战略布局和国家级医药高新区特色产业优势，走过二十年发展历程的滨江工业园区已经把大健康新材料作为下一阶段的发展主题；首都北京是创新之都、健康之都，京津冀城市群大健康产业和新材料产业发展水平全国领先，对接京津冀是园区抢抓新一轮发展机遇的绝佳选择。他向北京各界发出诚挚邀请，欢迎更多的业内人士至园区考察指导、投资兴业，抢占新业态“风口”，共领新业态潮流。

泰州滨江工业园区招商中心副主任孙小文对大健康新材料产业进行了重点推介，充分阐释了泰州大健康产业基础和医药高新区在产业规模、要素集聚、体制机制等方面的优势，并详细介绍了滨江园区大健康新材料产业发展规划、基础设施、服务理念和政策配套情况。

泰州科聚新材料技术研究院院长王文忠向与会嘉宾汇报了研究院的发展情况。他介绍了研究院创立背景，分享了自己帮助广大科学家运用技术研究成果创造经济效益的初衷，介绍了当前高层次人才团队引进和项目孵化、产业化情况，并展望了未来不断成长进步，创立全球大健康新材料科技成果转化基地的梦想。

会上，泰州滨江工业园区与3D打印牙科材料、功能纳米材料等6个项目签订了投资协议。医疗级硅橡胶材料等5个项目进行了路演。