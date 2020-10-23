联软件（InterSystems）2020全球线上峰会开启

10月20日，数据技术提供商系联软件（InterSystems）召开InterSystems 2020全球线上峰会。

峰会以“适应性”为主题，将持续至11月5日，通过主题演讲、近200场技术论坛直播、专家对话、实战四大部分，全方位多角度地为参会人员带来行业前沿资讯、最新技术应用、全球最佳实践等，协助客户和合作伙伴共同应对新时期下所面临的挑战，共谋增长新机遇。

系联软件亚太区总经理卢侠亮在致辞时表示，2020年都是充满挑战的一年。但当今时代所要求的适应性和韧性也为我们带来了许多创新。从远程医疗的快速应用，到帮助金融服务领域重新设计客户体验，面对不断变化的世界，我们所服务的全球客户都迅速作出了响应。