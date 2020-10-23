多学科联合成功抢救股动静脉断裂患者

近日，烟台市莱阳中心医院收治一名全身多处刀刺伤致股动静脉断裂、失血性休克、心跳呼吸停止的患者，经手足外科、急诊科、重症医学科、麻醉科、输血科等多学科联合精心救治，成功挽回患者生命，康复出院。

术后复诊

“刀刺伤致失血性休克患者，急诊科紧急会诊！”深夜23点50分，正在值夜班的手足外科主任崔玉蓬突然接到急会诊电话，一患者因被刀刺伤导致股动静脉断裂，大量失血，引发失血性休克，呼吸心跳停止，经急诊科全力心肺复苏后呼吸心跳恢复，需进一步抢救。手足外科崔玉蓬主任接到电话后立刻奔赴急诊科。患者来诊时意识丧失，瞳孔散大，右股内侧可见一12cm伤口，出血明显，右足背动脉无法扪及……符合股动静脉断裂失血性休克的初步诊断，根据多年的临床抢救经验，崔主任迅速做出判断，处理血管活动性出血是抢救生命的关键和基础，虽然病情极为危重，生存希望渺茫，抢救成功几率极小，但医者仁心，哪怕有一丝希望也绝不能放弃。

手术中

时间就是生命，与死神赛跑！分秒必争！一时间，手足外科、麻醉科、重症医学科、输血科等多科室立即进入一级抢救状态。全力抢救！经与患者家属紧急沟通，立即前往手术室，麻醉师迅速进行中心静脉置管，快速输血补液，纠正休克，动态检测血压变化，全身麻醉，输注冷沉淀，预防DIC发生。与此同时，崔玉蓬主任则组织手足外科医师进行股动静脉探查吻合术，迅速找到断裂股动静脉，血管断端依旧可见活动性出血，血管夹夹闭血管，娴熟快速的进行动静脉血管的吻合及股神经的修复，缝合断裂肌肉及其他的伤口，手术快速而成功。

术后，患者被送至重症医学科进一步治疗。继续输血纠正休克，防治DIC，头部物理降温，预防缺氧性脑损害，密切观察病情变化及生命体征……但是心肺复苏以及大量失血造成的一系列并发症依然在预料中接踵而至。

患者多次危急值报告：血小板26*109/L，APTT 75.3秒，血钾7.2mmol/L，立即联系输血科输注血小板、冷沉淀、新鲜冰冻血浆，患者依然少尿、高钾血症，随时出现恶性心律失常、心脏骤停等风险，反复药物降钾治疗均收效甚微，此时行CRRT（连续性肾脏替代治疗）治疗刻不容缓！然而患者纤维蛋白原浓度反复低至0.6g/L，血小板低至20×109/L，凝血功能极差，出血风险极高，稍有不慎就可能出现手术部位、脑、消化道等多器官出血加速患者死亡！重症医学科主任赵鲁新带领团队分析利弊，决定行无肝素抗凝CRRT治疗。历经20天5次CRRT治疗与精心护理，患者从无尿到尿量达到280ml/天，直到2000mL/天，血钾降至正常水平，术后第10天病情稳定，自主呼吸平稳，试停呼吸机成功，拔除气管插管，第11天，患者神志清醒，意识逐渐恢复。

经过输血、纠正电解质紊乱，改善肝肾功能，控制感染等一系列积极救治措施，患者顺利度过休克、弥散性血管内凝血、重症感染、缺血再灌注损伤、急性肾损伤等危重时期，心、肺、脑、肾功能逐渐恢复正常，康复出院。本次治疗，共输注血浆8000余毫升，红细胞55单位，冷沉淀95单位，血小板2个治疗量，多学科联合协作创造了一个生命急救的奇迹。（烟台市莱阳中心医院供稿）