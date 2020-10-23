陕西因病致贫户减至2.01万

陕西省因病致贫户从2016年的20.2万户减少到目前的2.01万户。这是近日记者从陕西省卫生健康委主办的全省卫生健康系统“决胜全面小康，决战脱贫攻坚”扶贫日主题活动上了解到的。

此次主题活动在渭南市蒲城县举行。陕西省5家省级三甲医院及市县级医院的80多名专家，现场为群众免费体检、诊疗咨询。来自渭南市多家公共卫生机构在活动现场开展了健康教育活动。

近年来，渭南市和蒲城县围绕脱贫攻坚，结合市县实际，为陕西省健康扶贫工作提供了许多宝贵经验。渭南市以解决贫困人口基本医疗有保障为目标，以健康扶贫“百日冲刺”行动为抓手，以精准施治为核心，减少因病致贫存量；以落实问题整改为导向，力促健康扶贫提质增效；以补齐短板弱项为重点，确保所有问题“见底清零”。蒲城县开展为全县建档立卡贫困群众建立一站式结算、设立一张扶贫病床、建立一份健康档案、发放一张爱心联系卡、发放一个爱心药具箱等卫生健康服务；通过推行大病集中救治，破解病难治问题，助力全县健康脱贫目标的如期实现。（记者张晓东）